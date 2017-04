El trasfondo filosófico de «La fiesta de las salchichas»

«¡Renovarse, renovarse!» gritaba el público asistente al Carrusel, un rito sacrificial en el que todos aquellos que habían cumplido treinta años participaban creyendo ingenuamente que alcanzarían la reencarnación. La cruda realidad es que era simplemente una medida de control de la población en una ciudad-burbuja del futuro donde todos sus habitantes vivían felices mientras no hicieran preguntas… que es justo lo que comenzó a hacer el protagonista. Muchos de ustedes sabrán que estamos hablando de La fuga de Logan, una de las películas de estética más desquiciadamente setentera jamás rodadas (cada época imagina el futuro como una exageración de lo ya existente, por eso raramente aciertan). Pero quienes no la conozcan también habrán encontrado familiar dicho argumento, pues con variantes lo habrán visto en La Isla, Matrix, El show de Truman, Plan Oculto, Zardoz o Están vivos, entre tantas: alguien sale de la caverna, queda deslumbrado por la verdad, luego vuelve adentro para rescatar a los demás de ese mundo de sombras pero no encuentra manera de que le crean, vaya por Dios. Para ellos esa es la realidad y él solo un pobre loco. Quién no ha sentido alguna vez algo parecido al intentar compartir su entusiasmo o indignación ante algún hallazgo para acabar estrellándose con la indiferencia ajena, «pero si está ahí, ¿es que no lo veis?».

Pues bien, de todo esto y algunas cosas más nos habla Sausage Party, que es la expresión anglosajona equivalente en castellano a «campo de nabos» y que en este caso es una descripción literal. Frank es una salchicha que sueña con meterse hasta el fondo de un panecillo de perrito caliente llamado Brenda y si alguien encuentra ahí una connotación sexual es porque, efectivamente, la hay. Y no es la única. Resulta sorprendente la habilidad de esta película para hacer pornografía a partir de los alimentos, lo que unido a ciertas escenas gore y al uso constante de lenguaje soez han hecho de ella la primera de animación por ordenador clasificada R (solo para público adulto y menores acompañados). La etiqueta es bien merecida, así que no cometan la imprudencia de llevar a sus hijos o sobrinos pequeños a verla. El mérito de todo ello corresponde a quien le pone la voz a Frank en la versión original, que es también el guionista, Seth Rogen. A él le debemos algunas escenas de Borat, así como Superfumados, Supersalidos, Juerga hasta el fin o Virgen a los cuarenta, entre otras. Vale, puede que no todas ellas sean grandes obras del séptimo arte, pero tienen sus momentos. La fiesta de las salchichas es de todas formas mejor que cualquiera de ellas, incluso ha logrado ser definida por el crítico del New York Times como «un film sobre la angustia existencial».

Es un proyecto en el que ha estado implicado durante ocho años, desde que al alumbrar la idea inicial tuviera que convencer a los productores de que no les estaba tomando el pelo. Supongo que una película de animación para adultos sobre una salchicha que toma conciencia de sí misma e incluye orgías, decapitaciones y existencialismo no es algo fácil de vender. Pero lo logró. Tras ciertas dificultades con el equipo de producción por motivos laborales, finalmente este verano se ha estrenado con un buen resultado en taquilla pese (o tal vez gracias) a esa R que limita su distribución al tiempo que sirve de reclamo. Así que una vez vista cabe decir que su humor es bastante efectivo, aunque desde luego no brilla por su sutileza. Que nadie espere aquí esa inteligencia sublime con la que se resuelven ciertas escenas en otras películas de animación, me temo que solo Pixar sabe hacer películas de Pixar. Lo que sí tenemos en cambio es una fábula moral a la altura de Rebelión en la granja que analizaremos a continuación, de manera que que si aún no la han visto y piensan hacerlo les recomiendo detener aquí mismo la lectura. (SPOILERS a partir de ya).

La historia comienza mostrándonos un supermercado en el que sus productos están dotados de vida, aunque esta resulte imperceptible para los clientes y empleados del lugar, que son llamados «dioses» por ellos. Cada mañana, nada más comenzar el día, entonan una plegaria en coro en la que dan gracias a esos dioses que de vez en cuando los escogen para llevarlos al más allá, un lugar que se promete paradisíaco aunque nadie ha vuelto de él para contarlo… hasta que un bote de miel-mostaza es devuelto por un cliente y revela la espantosa verdad: ¡es todo mentira! ¡Los dioses son en realidad monstruos que devoran a sus criaturas! Todos le toman por loco salvo Frank, la salchicha protagonista, en cuya mente se instala la semilla de la duda. ¿Por qué esa creencia común ha sido dada por cierta hasta ahora? ¿Por qué se desdeña la experiencia directa de quien ha regresado de aquel lugar? Él sí está dotado de la curiosidad y la honestidad intelectual suficiente como para plantearse esas preguntas, así que partirá en busca de la verdad. Y esta le llegará en dos fases. La primera cuando contacta con los Alimentos No Perecederos, un grupo que vive en las catacumbas del supermercado que le desvela cómo la canción con la promesa de inmortalidad la inventaron ellos, con el fin de dotar de esperanza a la comunidad y preservar el orden social… a costa de convertir a todos esos alimentos en borregos que acuden mansamente al matadero, desperdiciando sus días en las estanterías a la espera de una gran promesa que nunca se cumplirá. Es inevitable recordar aquí las palabras que Nietzsche atribuyó a su Zaratustra cuando habló en el mercado:

¡Yo os conjuro, hermanos míos, permaneced fieles a la tierra y no creáis a quienes os hablan de esperanzas sobreterrenales! Son envenenadores, lo sepan o no. Son despreciadores de la vida, son moribundos y están, ellos también, envenenados, la tierra está cansada de ellos: ¡ojalá desaparezcan! En otro tiempo el delito contra Dios era el máximo delito, pero Dios ha muerto y con Él han muerto también esos delincuentes. ¡Ahora lo más horrible es delinquir contra la tierra y apreciar las entrañas de lo inescrutable más que el sentido de la tierra!

Así que todas las creencias que ha tenido hasta ahora sobre el más allá eran mentira, de acuerdo, ¿pero cómo es entonces realmente?, ¿de qué manera puede él comprobar que los Alimentos No Perecederos le están diciendo la verdad? La más obvia es dejándose capturar por un dios en la estantería, pero la gracia de descubrir algo es poder contarlo después, así que hay otra menos arriesgada que es la que este extraño grupo de alimentos-sacerdotes le revela: caminando hacia la otra punta del supermercado, allí encontrará las evidencias que necesita. Emprende entonces el viaje y lo que termina hallando es sencillamente pavoroso. El horror en estado puro. Un libro de cocina en el que se muestra, página tras página, a los alimentos siendo troceados, triturados, hervidos y quemados sin la menor compasión. Esa era la prueba que necesitaba. A continuación acude a un circuito cerrado de televisión y mediante las pantallas de los pasillos muestra a toda la comunidad dichas imágenes… pero tal como ocurrió con el bote de miel-mostaza nadie le cree.

Al fin y al cabo todos esos productos envasados son obra humana y comparten con nosotros nuestra naturaleza. Nuestros cerebros están hecho para el mito, no para la verdad. Decía el escritor Upton Sinclair que es difícil hacer que un hombre entienda algo cuando su salario depende de que no lo entienda. Y se quedaba corto, porque a menudo ni siquiera entenderá aquello que comprometa no ya su sueldo, sino su posición social, su código moral y hasta sus esperanzas. Basta mirar cómo nos manejamos en las redes sociales. Una mentira que se ajuste a nuestros prejuicios la compartimos y alcanza miles de retuiteos, pero cuando luego aparece su desmentido apenas logra la décima parte de difusión. Escogemos a quien seguir en función de que diga aquello que queremos oír y compartimos con nuestros seguidores aquellas noticias o artículos que reafirman nuestra opinión, que suponemos cierta porque está sustentada por dichos textos que a su vez damos por ciertos por coincidir con nuestra opinión… De manera que nos guiamos entre la verdad y la mentira a la manera del barón Munchausen cuando salía de un hoyo a base de tirarse de su propia coleta. Por tanto el error fundamental de Richard Dawkins y de otros autores inscritos en eso que algunos denominan «nuevo ateísmo», está en su insistencia en apelar a las evidencias científicas, a los hechos históricos y a los argumentos racionales como si las creencias religiosas fueran una cuestión epistemiológica, una percepción de la realidad desajustada que se corrige aportando conocimiento exacto y arreglado, como quien sustituye un mapa antiguo por uno más reciente. ¿Y qué hay de la esperanza, el sentido de la vida y el miedo a la muerte? El creyente no cree en el paraíso a la manera en que considera que el Atlántico está más allá de Finisterre o que el kiwi además de una fruta es un tipo de ave. Por otra parte ridiculizarlo y mostrarse arrogante ante él no es la mejor manera de convencerle de nada, como acaban constatando Frank y sus amigos, así que optan por otra estrategia.

Siguiendo la clásica doctrina revolucionaria de acción-reacción, buscarán provocar al poder para que la represión indiscriminada subleve a la población. O ateniéndonos al contexto de la película, drogarán a los humanos para que puedan ver a los alimentos cobrando vida ante sus ojos y su respuesta sea cualquier cosa menos pacífica. Desde sus estanterías todos aquellos productos envasados contemplan horrorizados a sus hasta el momento adorados dioses destrozando a sus iguales. Ya no es posible cerrar los ojos a esa evidencia y seguir creyendo en el más allá al que supuestamente ellos los guiaban benévolamente poniéndolos en sus carros y bolsas de la compra. Como admite san Pablo en la primera epístola a los corintios: «Y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación, y vana también vuestra fe». Así que una vez comprueban que no hay otra vida pierden la fe, y abandonada esta ya nada les retiene para seguir sometiéndose al orden establecido. Estalla la rebelión, muere mucha gente y finalmente los alimentos se hacen con el control del supermercado. Han asaltado los cielos, según la expresión usada por Marx para definir a la comuna parisina de 1871, porque Frank y sus amigos comprendieron que solo podrían movilizar a los suyos no negándoles la esperanza que tenían sin nada a cambio, sino prometiéndoles otra: la alternativa al paraíso celestial era la promesa del paraíso en la tierra. Ahora que los dioses han muerto todo está permitido, así que sin más dilación se entregan a una monumental orgía experimentando con todas las posturas, orificios y combinaciones posibles. ¿Cuánto tiempo más podrían vivir en esa entrega al hedonismo antes de que una Santa Alianza de humanos aplastase la revolución, o bien de que a la manera de Rebelión en la granja los nuevos líderes se conviertan en tiranos? No nos lo muestran, esos caminos narrativos ya están trillados y la conclusión de la fábula es otra vuelta de tuerca que nos hace replantearnos lo visto hasta ahora.

Chicle toma conciencia de que en realidad todos ellos son dibujos animados de una película hecha para divertir a los humanos, de manera que crea una puerta dimensional hacia una realidad en la que puedan tener una vida propia. Es decir, al final sí hay un más allá, un plano de existencia superior, trascendente. Ávidos de sentido último, Frank y Brenda se lanzan a él aceptando únicamente la palabra de Chicle como nuevo profeta de unos pocos elegidos ¿Y si esa puerta sin posibilidad de vuelta en realidad los destruyera? ¿No demuestran una fe y determinación equivalente a la del mártir dispuesto a morir porque setenta y dos vírgenes le esperan al otro lado? Quién sabe, la película no nos muestra qué hay al otro lado. Previamente nuestro protagonista había admitido no tener todas las respuestas, una actitud menos dogmática de la que adoptó inicialmente y que daba lugar a una mayor tolerancia a diversas creencias y puntos de vista. Aunque el guionista Seth Rogen es judío parece tener claro a qué público mayoritario se dirige, pues la fábula no es un alegato contra toda creencia metafísica sino contra la manipulación ideológica, el chantaje y la servidumbre que pueden traer consigo las religiones organizadas. A Lutero le gusta esto.