¿Cuál es el personaje de ficción moderno más influyente?

Los mundos de la realidad y la ficción ofrecen la impresión de transcurrir siempre en sendas paralelas pisándose el terreno tan solo de manera puntual y fortuita, pero lo cierto es que ambos tienden a enmarañarse entre sí constantemente y en múltiples ocasiones directamente acaban fundiéndose y volviéndose indistinguibles. En el fondo vivimos en un universo donde la Casa Blanca necesita desmentir que el presidente de USA va por ahí agitando ante otros líderes internacionales unas facturas del Monopoly por trescientos mil millones de dólares, la justicia dedica sus recursos a perseguir los chistes que hace una chavala en Twitter y hay jugadores en la NBA que aún se creen que la Tierra es plana y si te pasas del borde de la pizza terrestre caerás a plomo como si esto fuese la Gran A’Tuin. La frontera entre la realidad, la ficción y las taras mentales está hoy en día más diluida que nunca, y quizás por eso no es de extrañar que busquemos constantemente inspiración y modelos a seguir en mundos imaginarios, y también que esos mismos universos se retroalimenten del nuestro.

No es nada difícil sentirse identificado con los protagonistas de las historias que consumimos por diversión y tampoco reconocer los aspectos con los que esos seres ficticios contribuyen a enriquecer nuestro mundo. Teniendo en cuenta esto, la pregunta de hoy es sencilla y directa: ¿cuál es el personaje moderno de ficción más influyente? Recuerden que la caja para votar por alguno de los seleccionados se encuentra al final del artículo, y que mucho más abajo existe una sección de comentarios donde el lector puede añadir libremente cualquier otra alternativa si se da el poco probable caso de no encontrar ninguna de su gusto entre las listadas.

Imperator Furiosa (Mad Max: Furia en la carretera)

Lo más destacable de Imperator Furiosa no fue solo el lograr salir airosa de una película titulada Mad Max, sobre todo teniendo en cuenta el legado que dicha franquicia arrastra a remolque, sino el haber sido capaz de usurpar por completo todo protagonismo al personaje que daba título a la película, algo con lo que el propio Max (Tom Hardy) afirmó estar completamente de acuerdo ante algún periodista cateto. Antes de su estreno pocos suponían que el papel de Charlize Theron en la saga no se iba a limitar a fardar de brazo mecánico molón o lucir un maquillaje de guerra que parecía consecuencia de haber rebañado la cabeza en el motor de un autobús, sino que además la mujer engrasada había llegado para patear un montón de culos a lo largo del metraje. Theron sugirió lucir una cabeza rapada para diferenciarse de las esclavas con pinta de modelos de lencería a rescatar en la película; George Miller adoptó la idea y de paso esquiló al cero a toda la bandada de esbirros del villano para desgracia de los dobles de acción, que también tuvieron que pasarse la cuchilla. La historia además sentenció que Furiosa era su nombre de nacimiento, y no un apodo posterior, lo que solo podía significar que alguien ya era consciente de que en aquellas carreteras estaba a punto de nacer la Ellen Ripley de la nueva generación.

Barb (Stranger Things)

El ejemplo más potente y reciente del síndrome de Boba Fett adoptó la forma de una chavala pecosa, de vestimenta curiosa y enormes gafas llamada Barb. Un personaje con apenas medio palmo de profundidad en el guion que inicialmente se paseó de manera fugaz y sin armar mucho ruido por el instituto de Stranger Things en la pequeña pantalla. Alguien que no llegó muy lejos en la serie y cuyo legado en realidad fue perpetuado por los espectadores al encumbrarla y adorarla bastante más que los propios creadores de la serie, creando todo un culto alrededor de su figura. Barb era algo más que un personaje, era una llamada de atención sobre la gente que se difumina en segundo plano, el compañero de clase que vive en un rincón coleccionando collejas, aquel a quien el resto de la escuela envasa al vacío, era la revancha de los novatos, los marginados y los fantasmas, éramos cada uno de nosotros en el colegio cuando nadie nos hacía caso.

Thor (Thor)

En la pantalla grande el secretario de las Cazafantasmas está luciendo la espaldas y la capa de Thor con cierta soltura y recaudando con ello éxitos de taquilla. Mientras tanto, su equivalente en el mundo de papel no ha tenido demasiada suerte y las viñetas han acabado condenándole a perder un brazo y en consecuencia la habilidad de conducir un coche con marchas, contar hasta diez o levantar el martillo legendario que lo definía como el dios del trueno. Y entonces Marvel sorprendió a todo el mundo al anunciar que a partir de ese momento un personaje femenino (que la historia desvelaría más adelante como Jane Foster) empuñaría a Mjolnir, el fabuloso martillo. Jason Aaron, guionista de la serie, lo dejó bastante claro: «Esto no es She-Thor, ni Lady Thor, ni Thorita. Esto es THOR. EL Thor del universo Marvel, pero como nunca lo habíais visto». Los nuevos aires tienen pinta de haberle sentado bien al personaje: según Iván Galiano este Thor es el cómic en grapa más interesante de todo lo que está publicando Marvel hoy en día.

Violet Crawley (Downton Abbey)

La incombustible Maggie Smith dio vida en la televisión a Violet Crawley, abuela de alta estirpe, aristócrata aguda y condesa viuda de Grantham. Personaje elitista, férreo en sus convicciones y con la fascinante capacidad de demostrar constantemente que tiene mente y lengua afiladas a juego al ser en esencia un manantial de citas reseñables: «No seas derrotista querida, es muy de clase media».

Rey (Star Wars: el despertar de la fuerza)

Hubo bastante morros torcidos cuando se desveló el casting de la nueva entrega del séptimo episodio de Star Wars, aquel del que se hacía cargo J. J. Abrams: Daisy Ridley como Rey encabezaba el reparto y la acompañaba por la galaxia un John Boyega que ya venía de chamuscar alienígenas en Attack the block, en el papel de un soldado imperial desertor llamado Finn. Carlos Boyero dijo que en la película salía «un actor negro» y la masa tontaina se aferró a aquellas encuestas de mercado que aseguraban que los grupos minoritarios no tenían ningún tipo de tirón comercial en la gran pantalla. Tras una recaudación de dos mil millones de dólares, los más escépticos comenzaron a asegurar que aquello era un hecho aislado y extraordinario. Hasta que llegó Rogue one: una historia de Star Wars, con nueva mujer a la cabeza y un reparto tan multicultural como una promo de Benetton y más de uno comenzó a solicitar que le adobasen sus propias palabras para comérselas con más soltura.

Buffy Summers (Buffy, cazavampiros)

La Buffy interpretada por Sarah Michelle Gellar e ideada por Joss Whedon (el mismo que ha dirigido Los Vengadores y se encargará de Batgirl) te daba los buenos días con la misma calma con la que le atravesaba el pecho a un chupasangres desde el otro lado de la habitación. Sus aventuras se colaron en las habitaciones de todos los adolescentes (y no tan adolescentes) convirtiéndose así en la segunda cosa más divertida con gente clavándole cosas a otra gente que se podía ver por la televisión durante finales de los noventa y principios de los dos mil. A pesar de la posterior tormenta de spin-offs y productos relacionados, el legado de la serie original parece estar grabado a fuego en la memoria colectiva: la cuadrilla inicial acaba de reunirse fugazmente para celebrar los veinte años de la serie y solo con eso los fans van a continuar aleteando con las orejas hasta fin de año.

Daenerys Targaryen (Juego de tronos)

«Yo soy Daenerys de la tormenta, de la casa Targaryen, khalesi de los dothraki, reina de los ándalos, rhoynar y los primeros hombres. Señora de los Siete Reinos y protectora del reino. La madre de dragones, la que no arde, rompedora de cadenas, y liberadora de esclavos».

La última de los Targaryen, interpretada en la versión televisiva por Emilia Clarke, llevó el proceso de transición de niña a mujer de manera un poco más salvaje que el resto de los mortales y a lo mejor eso acabó condenándola a dedicarse full-time a las labores de controlar los Siete Reinos, sus ejércitos y a un puñado de dragones. Independientemente de si el público prefiere a la versión televisiva o la literaria, lo cierto es que en el caso de Targayen está clarísimo que las lecciones de vida que ofrece son muy instructivas, es evidente que ese personaje en realidad representa al CEO perfecto.

Elsa (Frozen)

Más allá de los debates sobre si las protagonistas del bombazo Frozen encajan o no ese molde de princesa de cuento que la propia Disney ha hecho famoso, lo más destacable de la película protagonizada por Elsa y Anna fue asimilar que pasó como una apisonadora sobre el mundo del pop. Con tanta fuerza como para llegar al punto de lograr que Jennifer Lee, su codirectora, viese oportuno pedir perdón a todos aquellos padres que han pasado los últimos años escuchando de manera ininterrumpida las canciones del film. Porque la banda sonora de Frozen, con ese «Let it go» a la cabeza (aquí transformado en un «Suéltalo» cantado por Gisela), no solo se convirtió en el disco más vendido del año 2014 con más de siete millones de copias, sino que mantuvo desde entonces un flujo de ventas constante y gozó de cuarenta y dos ediciones diferentes correspondientes a las adaptaciones en otros idiomas (llegando incluso a editarse un pack demencial que las recopilaba todas). Elsa se convirtió en la pop-star definitiva, por encima de Taylor Swift, Rihanna, Kate Perry o Beyoncé, vendiendo millones de discos en una época en la que ya nadie compraba discos.

Katniss Everdeen (Los juegos del hambre)

Jennifer Lawrence aterrizó en esta franquicia blockbuster con ganas de dar guerra interpretando a su protagonista. Pero lo más curioso de las adaptaciones cinematográficas de la serie Los juegos del hambre de Suzanne Collins es la manera en la que llegaron a salpicar al mundo real: en Hong Kong ciertas protestas sociales comenzaron a utilizar el saludo de los tres dedos de Sinsajo como gesto de protesta y en Tailandia los militares decidieron prohibirlo expresamente.

Princesa Chicle (Hora de aventuras)

Un vistazo en diagonal a Hora de aventuras podría dar la falsa sensación de que el show es la enésima versión rancia del cuento con héroes valerosos dedicados por completo al rescate de princesas. Pero bastaba con adentrarse realmente en los dibujos para descubrir que allí las cosas eran más listas y menos caducas de lo que parecía en un principio: en el país de Ooo todas las féminas tienen título de princesa por puro sarcasmo y los héroes, a pesar de su buen corazón, son niños torpes e infantiles. De hecho, el único personaje coherente, inteligente y razonable de toda la serie es el que tendría menos posibilidades de serlo en cualquier otra historia: la Princesa Chicle, la persona que reina sobre los dominios de Chuchelandia dinamitando el cliché de la dama en apuros. Nacida a partir de la combinación de ADN humano y ADN de chicle (¿?) la Princesa Chicle no solo era hábil a la hora de gobernar su imperio, sino que también se descubría como experta científica capaz de parir inventos extraordinarios, una autodenominada nerd orgullosa de serlo y un personaje que esquivaba los tópicos sin despeinarse la cabellera azucarada: cuando el héroe del show se lanzó a declararle su amor, y pese a que Chicle parecía ocupar el puesto clásico del interés romántico, ella optaba por pasar por completo del chaval actuando en sentido opuesto a toda aquella sumisión que las leyes de la ficción habían sentenciado durante años.

Star-Lord (Guardianes de la Galaxia)

Guardianes de la Galaxia pilló a casi todos desprevenidos porque nadie se esperaba demasiado de unos personajes de Marvel que jugaban en la segunda regional. Pero al final no solo resultó ser divertidísima sino además una película más concienciada socialmente de lo habitual, al atreverse a incluir en el reparto a aquellas minorías alienígenas de pieles verdosas y azuladas y sobre todo al visibilizar la figura del varón como protagonista. Algo muy de agradecer, sobre todo por obligar al gordito de Parks and Recreation (Chris Pratt) a meterse en un gimnasio y quitarse esos kilitos de más tan antiestéticos que perjudicaban su carrera, transformándose de golpe en un sex symbol de muy buen ver.

