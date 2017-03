La odisea del Endurance (y II)

Viene de la primera parte



“Hemos perdido el barco y las provisiones… así que nos vamos a casa”



Más fácil decirlo que hacerlo. Pero así se mostraba Ernest Shackleton ante sus hombres: tranquilo, calmado, impertérrito, optimista. Como si no hubiesen vivido durante meses y meses abandonados sobre la precaria cáscara congelada en que se había convertido la superficie del mar. Estaban a unos 650 kilómetros de la tierra firme más cercana: las islas de las estribaciones de la Península Antártica, que se extendían al oeste. Una distancia verdaderamente enorme en aquellas circunstancias, prácticamente imposible de recorrer sobre un simulacro de terreno donde la nieve, las irregularidades del hielo, las escarpadas agujas y las grietas que aparecían repentinamente convertían cualquier plan de avance en una quimera.

Durante nueve meses, los veintiocho hombres de la Expedición Imperial Trans-Antártica Imperial hicieron guardia junto al barco que los había llevado allí, el Endurance. Varado en la banquisa —inmóvil, inerte, silencioso— el buque de exploración polar más sofisticado de su tiempo permaneció todo un invierno antártico aprisionado por el inacabable iceberg, resistiendo la presión de las placas de hielo sobre su casco. Sus antiguos tripulantes habían pasado todos aquellos meses acampados a la intemperie, viviendo directamente sobre el mar congelado, durmiendo en sacos de dormir cuya calidad era con frecuencia insuficiente. Tenían que conciliar el sueño sabiendo que sólo unos metros de agua helada los separaban de las profundidades del Mar de Weddell, que se extendía directamente bajo su improvisado campamento. De hecho, habían tenido que trasladarlo de su ubicación original, cercana al barco, cuando una grieta había aparecido directamente bajo sus pies, amenazando con tragárselos a todos. El hielo: un hogar siniestro y amenazante. Aquellos hombres habían tenido que convivir con todas las incomodidades del lugar y su terrible clima durante la total oscuridad invernal, pero también con la idea de que podrían ser engullidos por el océano en cualquier momento o de que su barco podía desaparecer de repente, dejándolos sin esperanzas de volver a casa. Con los primeros signos del deshielo primaveral, la banquisa empezó a estremecerse; las placas de hielo se movían y el Endurance empezó a sufrir, ladeándose. Los mástiles cayeron, y finalmente el buque fue completamente reducido a un amasijo de pedazos de madera y metal por las tenazas del hielo. Ante la desesperación de los expedicionarios, el buque se hundió con todo lo que aún quedaba en sus bodegas y no habían tenido tiempo de recuperar. La pérdida del Endurance afectó seriamente a la moral de aquellos hombres, aunque algunos tuvieron remarcables gestos de obstinación: por ejemplo el fotógrafo de la expedición, quien al ver que el Endurance iba a ser tragado por el hielo de manera inminente, buceó en las aguas heladas hasta el interior del casco inundado, entrando en la habitación donde guardaba su material fotográfico. Rescató varias latas de negativo, salvando muchas fotografías de la tumba marina. Pero el jefe de la expedición, Shackleton, sólo le permitió conservar algunas latas de fotografías y le obligó a dejar el resto: eran un peso muerto que no estaba dispuesto a llevar consigo, porque su intención era la de partir hacia tierra firme cuanto antes.

Shackleton, como decíamos, se mostraba optimista y esperanzado… al menos de cara al exterior. Sólo su diario conocía su verdadero estado de ánimo. Toda esperanza de un regreso seguro había quedado hecha trizas junto con el Endurance. Contemplar cómo el barco era engullido por el mar fue un durísimo golpe para todos los expedicionarios y Shackleton, pese a su tendencia a ocultar sus preocupaciones ante sus hombres, no fue una excepción. Tras la debacle, el famoso explorador pasó toda una noche en blanco caminando sobre el hielo, dándole vueltas a las limitadas opciones de supervivencia que les quedaban. Estaba consumido por la angustia, pero no tenía con quién desahogarse excepto con las páginas de aquel diario. No podía mostrarse débil o pesimista ante sus subordinados. No tenía derecho a parecer desesperado o quejarse siquiera. Él, como capitán, era quien debía aportar una solución. Veintiocho vidas humanas dependían de él y de sus decisiones. Si él no los llevaba sanos y salvos de vuelta a casa, pensaba Shackleton, nunca regresarían.

La vida sobre el hielo no había resultado nada fácil. Meses y meses de frío, oscuridad, monotonía, vientos lacerantes, incomodidad, incertidumbre. No todo había sido un desastre: al menos habían podido alimentarse bien mientras el Endurance había permanecido intacto, ya que habían tenido acceso a los suministros almacenados en las bodegas. Aun así, no todos los miembros de la expedición estaban igualmente preparados para sobrellevar durante tanto tiempo las condiciones de vida sobre un mar congelado. Algunos de ellos habían esperado semejantes esfuerzos y habían viajado allí dispuestos a hacer frente a cualquier situación: nos referimos al pequeño grupo de hombres que, de haber podido continuar la misión, debía haber acompañado a Shackleton en el viaje a pie a través del continente antártico; ellos sí habían recibido un entrenamiento específico para resistir el infierno antártico. Aun así habían pasado un invierno difícil. Pero el resto de los hombres, los tripulantes del Endurance que supuestamente debían haber regresado con el barco a Inglaterra tras dejar a Shackleton en la costa antártica, no habían previsto pasar tantos meses viviendo en aquellas condiciones, así que la adaptación había resultado problemática. Aunque la mayoría de ellos provenía de climas fríos y estaban familiarizados con la nieve y los inviernos crudos, nunca habían experimentado nada similar al hecho de vivir directamente sobre un iceberg en las inmediaciones del polo. Las cruentas temperaturas, la luz diurna que simplemente desaparecía durante meses… con todo, se las habían arreglado para sobrevivir en relativo buen estado hasta que la “primavera” empezó a dar señales de vida.

Pero ahora ya no dispondrían de un barco con el que volver, y tenían que decidir qué hacer a continuación.

A marchas frustradas



“Después de un año de incesante batalla contra el hielo habíamos regresado casi a la misma latitud por la que habíamos pasado, con grandes esperanzas y aspiraciones, doce meses antes. Pero, ¡bajo cuán diferentes condiciones! Nuestro barco había desaparecido y nos encontrábamos a la deriva sobre un pedazo de hielo, a la completa merced de los vientos”

La banquisa sobre la que vivían se desplazaba lentamente sobre el mar, así que la ubicación geográfica del campamento iba variando semana tras semana. Calculando el movimiento del hielo, los expedicionarios sabían que tarde o temprano se acercarían a tierra firme. Shackleton preveía que llegarían a encontrarse relativamente cerca de la isla de Paulet, lo cual sería una oportunidad de oro para intentar alcanzarla y abandonar por fin el hielo. Sobre tierra firme tendrían al menos el consuelo de saber que ya no serían tragados por las aguas. Y los cálculos fueron correctos: el campamento llegó a estar a unos cien kilómetros de la isla de Paulet. Aquelo era lo más cerca de tierra firme que él y sus hombres habían estado desde hacía más de un año. Cien kilómetros eran una distancia considerable, pero Shackleton confiaba en que podrían recorrerla a pie a tiempo. Sin embargo, las circunstancias no ayudaron. Resultó que entre ellos y la isla de Paulet se extendía una masa de hielo tan abrupta e irregular que resultaba sencillamente impracticable. No podrían atravesarla. Angustiados, tuvieron que permenecer en su campamento mientras la banquisa seguía moviéndose, esta vez alejándolos de la isla y llevándolos nuevamente hacia mar abierto. Aquella había sido su última oportunidad de alcanzar tierra a pie.

Pero Shackletonno pensaba igual. Insistía en que los sacaría a todos del mar helado antes de la llegada del siguiente invierno. Pensando que ya no tenía mucho sentido permanecer en el campamento y que era mejor para la moral de los hombres caminar en pos de un objetivo que permanecer pasivamente a expensas del capricho de los elementos, comunicó que iban a emprender la marcha a pie hasta el límite de los hielos, para encontrar finalmente agua líquida, subir a sus botes cuanto antes e intentar alcanzar alguna otra isla navegando. Sus subordinados se mostraban escépticos, pero el carisma y la calma del explorador irlandés se impusieron a las dudas. Sin embargo, abandonar el campamento en el que habían pasado el invierno conllevaba tomar medidas muy desagradables. Por un lado, tendrían que dejar atrás buena parte del equipo rescatado del Endurance. No podían cargar con un peso ilimitado. Incluso debían dejar atrás muchas pertenencias personales. Shackleton sólo permitió a cada uno de sus subordinados que llevase consigo un kilo de posesiones, además de los víveres y pertrechos que consideraba imprescindibles. Todo lo demás, sería abandonado. Peor aún: al emprender la marcha únicamente dispondrían de los víveres que pudieran acarrear con ellos, así que no habría comida para las mascotas del barco: tres cachorros que eran los ojitos derechos de la expedición y la gata del cocinero. Aquellas eran bocas inútiles a las que ya no podían alimentar. Para desconsuelo de los expedicionarios, Shackleton ordenó sacrificar a aquellos cuatro animales: por primera vez se oyeron disparos en la expedición, fúnebres truenos que encogieron el alma de los veintiocho hombres. Para el propio capitán fue una decisión descorazonadora, pero él era el líder y tenía que actuar en beneficio de la supervivencia de los hombres. La comida iba a escasear. Los elementos humanos de la expedición tenían prioridad, los perros de arrastre venían después. Los cachorrillos y la gata eran los últimos de la cadena y pagaron el precio por ello.

Emprendieron la marcha. No resultó nada agradable. Llevar consigo los tres botes salvavidas —que medían cada uno siete metros de eslora y pesaban una tonelada— era una auténtica pesadilla. Tenían que atarse a los botes y arrastrarlos: imaginemos a aquellos veintiocho hombres caminando por el hielo y la nieve, bajo el inclemente clima antártico, acarreando el equivalente de tres automóviles sin ruedas sobre una superficie irregular y repleta de obstáculos. Pese a las previsiones de Shackleton, que creyó que podrían recorrer ocho o diez kilómetros diarios, apenas conseguían progresar. Había sido excesivamente optimista y la realidad lo golpeó en el rostro, despertándolo de su sueño. Tras tres durísimos días de marcha, aún tenían a la vista el lugar donde se había hundido el Endurance. Estaban malgastando fuerzas en una tarea inútil. El siempre optimista irlandés tuvo que admitir su derrota: no iban a llegar demasiado lejos. Dejaron de intentar ganarle terreno a lo imposible y se vieron obligados a acampar otra vez.

Había que seguir sobreviviendo. En el nuevo campamento dieron empleo a los pocos materiales que habían quedado del naufragio del Endurance para iontentar mejorar las condiciones de vida. Convirtieron la caza en la actividad fundamental del día a día. Con la llegada de la primavera y la aparición de algunas grietas en el hielo empezaron a dejarse ver algunas focas y pingüinos. No había muchos, así que dedicarse a darles caza era la prioridad en el campamento. La carne los alimentaría, a ellos y a los perros. La grasa y las pieles podían usarse como combustible para calentarse. Pero la captura no resultaba sencilla y no sólo porque los animales escaseaban: en alguna ocasión tuvieron que hacer frente a la belicosidad de los propios animales, especialmente con la ocasional aparición de leopardos marinos, una variante de foca depredadora, solitaria y muy agresiva. De hecho, uno de los hombres sobrevivió de milagro al ataque de un leopardo marino gracias a la admirable frialdad de un compañero que recogió su rifle, apuntó sin prisa al animal y disparó una certera bala antes de que la cacería terminase en tragedia.

Otro acontecimiento inesperado sorprendió al jefe de la expedición: Shackleton sufrió un repentino ataque de ciática y el dolor lo mantuvo incapacitado durante medio mes. Permaneció postrado en el interior de su tienda durante todo aquel tiempo, incapaz de actividad alguna excepto permanecer en su saco de dormir, escribiendo y, sobre todo, pensando. Mientras sus hombres cazaban y organizaban la supervivencia diaria en el exterior, Shackleton languidecía en su tienda, dándole vueltas a la cabeza. El fracaso de la expedición lo torturaba. La gloria se había escurrido entre sus dedos; los años de preparación, recaudación de fondos y entrenamiento habían resultado ser completamente en vano. Su gran sueño, atravesar la Antártida de punta a punta, había quedado hecho pedazos junto con el Endurance. Pero Ernest Shackleton no era la clase de hombre que se dejase desanimar por las circunstancias. Mientras se recobraba de su ciática, se impuso una nueva misión: todos sus hombres volverían vivos a casa. Y punto. Ésa era su responsabilidad, su nuevo propósito, su nuevo objetivo, en el que probablemente sólo él creía. Aunque lo hacía con un entusiasmo fanático, al menos de cara a los suyos.

Hacía más de un año que el mundo no tenía noticia de ellos. Que alguien decidiese enviar un rescate resultaba muy improbable a aquellas alturas, y más con la guerra en Europa, que suponían no habría terminado todavía, en pleno apogeo. Pero aunque se hubiese lanzado una misión de búsqueda, la posición en que se encontraban los expedicionarios era desconocida; tratar de encontrarlos sería como querer encontrar una aguja en un inmenso pajar. De todas maneras, la idea de un rescate resultaba absurda en sí misma. Allá en el mundo civilizado los daban por muertos, eso era un hecho. Nadie había permanecido más de un año perdido en las inmediaciones del Polo Sur y había regresado con vida para contarlo. En la lejana Europa sus mujeres sin duda se creían viudas y sus hijos se consideraban huérfanos. Sus amigos habrían brindando por ellos, por su descanso eterno; después, habrían continuado con su vida normal. Veintiocho hombres habían desaparecido en la Antártida, pero el mundo había seguido girando. Allí estaban ellos, en el hielo, solos, abandonados de todos. No estaban muertos pero eran ya como fantasmas. Estaban en un ataúd de hielo y la tapa iba cerrándose lentamente. Si no salían por si mismos del Mar de Wedell, aquello sería efectivamente su tumba.

Del motín al deshielo

Tras recuperarse de la ciática, Shackleton apareció renovado, infundido de un nuevo optimismo. Reunió a sus hombres y les comunicó su sorprendente decisión: volverían a intentar una marcha a pie para abandonar el mar helado. La noticia no produjo un gran entusiasmo en el campamento. El último intento había de marcha había durado sólo tres días, resultando ser una experiencia terrible y un fútil gasto de valiosas energías. Y sin embargo, ahora Shackleton quería que nuevamente dejasen casi todo su equipo útil atrás y que se sometieran de nuevo a la desagradable tarea de arrastrar los botes salvavidas por el hielo. A nadie le apetecía emprender aquella marcha. Para algunos era sencillamente una idea insensata. Pero era una orden, así que se pusieron de nuevo en marcha.

Esta vez consiguieron avanzar un poco más, pero la caminata resultó igualmente desesperante. Después de tres jornadas de titánico esfuerzo el descontento cundía entre los expedicionarios hasta el punto de que se produjo un conato de motín. Uno de los hombres, el carpintero del Endurance, decidió que ya había tenido bastante. El barco había desaparecido, dijo, así que ya no había tripulación de la que él formase parte y se consideraba exento de la obligación de cumplir órdenes. No le daba la gana de seguir cargando con aquellos pesados botes sólo porque el insensato capitán había tenido esa ocurrencia. Se negó a seguir. Shackleton se hizo repentinamente consciente de la delicada situación ante la que se encontraba: si cundía el ejemplo y otros imitaban aquella desobediencia, podía verse ante un motín en toda regla. La actitud del carpintero amenazaba con pulverizar la integridad disciplinaria del grupo. Juntos habían sobrevivido al crudo invierno y al hundimiento del barco, pero no podrían sobrevivir al caos de una división interna. Aunque a esas alturas Shackleton ya empezaba a sospechar que se había equivocado al ordenar emprender una nueva marcha a pie, no podía tolerar la indisciplina.

No se lo pensó dos veces: primero se aseguró de tener su revólver a mano, por si en última instancia se veía obligado a terminar haciendo uso de él. Algo, por otra parte, a lo que estaba plenamente dispuesto. Haría cualquier cosa por devolver a sus hombres a sus hogares, y eso incluía cortar de raíz las insubordinaciones… a cualquier precio.

Pero no hizo falta recurrir a las amenazas o las balas. Llevaba consigo una copia de los estatutos de la expedición y discutió el tema con sus hombres. Si regresaban vivos a Inglaterra, todos ellos tendrían derecho a cobrar un sueldo por cada mes que hubiesen pasado bajo su mando, sin importar que el barco se hubiese hundido o cuánto tardasen en regresar a casa. Así que aún seguían bajo su mando y, lo quisieran o no, seguían siendo miembros de la Expedición Imperial Trans-Atlántica. Su obligación de cumplir órdenes continuaba vigente porque, en la práctica, seguían cobrando por ello. La desobediencia podía ser justificadamente castigada con toda la dureza que permitían los rígidos códigos de la navegación. Shackleton hizo todo un alarde de liderazgo y poder de convicción para capear el temporal y el conato de motín quedó finalmente apagado. El carpintero rebelde aceptó la situación y los demás expedicionarios también asumieron que tenían que hacer lo que su jefe les mandase, por difícil o desagradable que resultara. Así que nuevamente cargaron con los botes y penosa marcha continuó. Pero, una vez más, el esfuerzo resultó en vano.

Shackleton se había salido con la suya pero su entusiasta obstinación se topó de bruces con la cruda realidad por segunda vez. Después de una larga semana de marcha se dio cuenta de que no tenía sentido continuar, porque la energía que consumían no compensaba el exiguo avance. Se detuvieron y volvieron a acampar, aunque ahora disponían de mucho menos material —sólo el que habían podido llevar con ellos— y lógicamente su nuevo campamento mostraba condiciones de vida bastante más precarias. La credibilidad de Shackleton había sufrido un severo golpe. Por más que hubiese conseguido mantener el mando y apagar la rebelión, aquella interminable semana de esfuerzos había tenido consecuencias funestas entre sus subordinados. Ahora estaban más cansados, más desanimados, y para colmo habían dejado atrás una buena cantidad de utilísimos pertrechos. Los hombres de Shackleton empezaron a hacerse a la idea de que no iban a poder alcanzar tierra firme antes de que llegase un nuevo y terrible invierno antártico. Tendrían que pasar al menos otro año varados en aquella cáscara de hielo perdida de la mano de Dios, intentando sobrevivir como buenamente pudieran.

Pero el propio Shackleton no se rendía y seguía afirmando que saldrían de allí antes de la llegada del invierno. El optimismo de su jefe empezó a antojárseles insensato incluso a los oficiales más cercanos a él. Los expedicionarios querían volver a dedicar todos sus esfuerzos a la caza, almacenando la mayor cantidad de carne posible durante lo que quedase de “verano” polar, antes de que los escasos animales volvieran a desaparecer cuando las condiciones empeorasen. Iban a necesitar buenas cantidades de focas y pingüinos si querían tener alguna oportunidad de sobrevivir a la perenne oscuridad de los meses invernales. Durante el invierno anterior habían dispuesto de los víveres de las bodegas del Endurance, además de grandes cantidades de equipamiento útil. Ahora ya no tenían prácticamente nada excepto lo poco que quedaba de los víveres del barco, unos hornillos, sus maltrechos sacos de dormir y los botes. Había que cazar y crear una reserva de alimentos. Pero, para desespero de la expedición, Shackleton se negó a convertir el campamento en una despensa. Él seguía en sus trece: iban a abandonar el hielo, así que no debían dedicar todos sus esfuerzos a la caza.

Por una vez, los elementos quisieron darle la razón. La cáscara de hielo sobre la que acampaban comenzó a adelgazar como consecuencia de la subida de las temperaturas. Una noche, uno de los hombres se despertó mareado, con la extraña sensación de haber estado durmiendo en el interior de un barco. Y en cierto modo, así había sido: el hielo bajo sus pies había perdido tanto grosor que empezaba a balancearse por efecto del océano subyacente. Otra noche sucedió algo todavía más alarmante: una grieta se abrió repentinamente en mitad del campamento. Confusos, los expedicionarios se pusieron en pie pensando que el océano amenazaba con tragárselos a todos… y de hecho, uno de los hombres había caído al agua, todavía metido en su saco de dormir. Shackleton lo descubrió a tiempo y ayudó a sacarlo nuevamente a la superficie, tras lo cual la grieta se cerró repentinamente: un poco más y el hombre hubiese muerto ahogado o aplastado por el hielo. Empapado, hicieron lo posible por secarlo rápidamente y evitar que terminase sucumbiendo a la hipotermia. El pobre tipo se limitó a lamentar la pérdida de su saquito de tabaco, lo cual, en aquellas circunstancias, era un considerable motivo de disgusto.

Esta vez, Shackleton había tenido razón: había que moverse, no podían quedarse acampados sobre una banquisa que comenzaba a deshacerse. Metieron sus escasas pertenencias en los botes salvavidas y se dispusieron a aprovechar los estrechos pasillos de agua que comenzaban a aparecer por doquiera. Se presentó otro problema. Ya no iban a poder llevar a todos los perros de tiro consigo. Volvieron a sonar disparos en la expedición y para algunos de los hombres, aquellos momentos fueron difíciles de asumir, teniendo que matar a unos animales que los habían acompañado durante meses de dura supervivencia y con los que habían establecido un profundo vínculo. Pero Shackleton era inflexible al respecto. Durante las siguientes semanas, irían sacrificando al resto de los perros ante la imposibilidad de conseguir alimento suficiente. Al final, terminarían comiéndoselos.

Durante el día remaban esforzadamente por los pasillos de agua que dejaban las grietas de la banquisa, avanzando con desesperante lentitud. Al atardecer, acercaban los botes a una placa de hielo lo bastante grande como para permitirles acampar y pasaban la noche sobre ella.

El objetivo seguían siendo las islas del oeste. Con el paso de los días dejaron atrás la banquisa y se encontraron en mar abierto, donde ya no había hielo estable sobre el que pasar la noche. Ahora se veían condenados a dormir en los propios botes, soportando la humedad y rezando por que no se desatase una tempestad que los hiciese naufragar. Para no perderse habían atado las tres barcas entre sí, pero temían que alguna ballena orca —abundantes en la zona y de las que podían escuchar sus silbidos bajo el agua— nadase entre los botes, arrastrando la cuerda, provocando que volcasen y enviándolos a todos al fondo del mar. Otra preocupación todavía más grave era la falta de comida: en mar abierto ya no podían cazar y una vez sacrificados los perros, sólo les quedaba una pequeña cantidad de galletas del Endurance. Su dieta se tornó desesperada: a la hora de comer le daban un diminuto mordisquito a su galleta diaria; algunos se limitaban a lamerla un poco. A la hora de cenar, se comían la galleta entera. Con eso tenían que aguantar hasta encontrar tierra firme: pasaron dos días, tres, cuatro. Lógicamente, el hambre y la casi total imposibilidad de secar sus ropas provocaron que empezasen a enfermar. La disentería empezó a hacer estragos entre los expedicionarios: fiebres, dolores y diarreas que se sumaban al frío terrible y al poco descanso. Aquel trayecto por mar los estaba debilitando más que todos los duros meses del invierno anterior.

La moral amenazaba con desplomarse, pero fue entonces cuando emergió definitivamente la capacidad de Ernest Shackleton para ponerse al frente de todo y cargarse las dificultades a sus espaldas. Estaba sometido a las mismas penurias que todos los demás hombres, pero siempre estaba animoso, siempre disponible para ellos: los consolaba, los estimulaba, los escuchaba, los cuidaba cuando enfermaban, les daba esperanzas en los peores momentos. Tres botes salvavidas unidos por un par de cuerdas en mitad del océano antártico, con veintiocho hombres que no sabían exactamente a dónde se dirigían. No llegaban a ser ni un diminuto punto en el más pequeño de los mapas. Y en medio de todos ellos allí estaba Ernest Shackleton, comportándose como un abnegado padre. Sus hombres llegaron a olvidar los errores que había cometido y los momentos de tensión que habían tenido lugar a causa de sus decisiones. Sin Shackleton no podrían estar sobrellevando todo aquello. Él se ponía al timón. Seguía insistiendo: los llevaría a tierra firme.

(En la imagen, parte de la Isla Elefante, que durante meses permanece rodeada por el hielo; sobre la costa se aprecia un pequeño monumento dedicado a los expedicionarios de Shackleton)



La isla Elefante

Tras siete agotadores días remando durante el día y achicando agua por las noches, y según los cálculos de navegación, esperaban encontrar la isla Elefante en cualquier momento. Era una isla desierta que debido a su difícil acceso estaba alejada de cualquier ruta marítima, olvidada incluso por los balleneros y los cazadores de focas. La civilización seguiría siendo como un sueño lejano, pero si alcanzaban la isla estarían en tierra firme.

Amaneció un buen día completamente cubierto por la niebla; al aclararse la atmósfera, los expedicionarios se dieron cuenta de que estaban justamente bajo uno de los acantilados, cortados a cuchillo, de la isla Elefante. Débiles y exhaustos, pero entusiasmados, remaron hacia la costa. Tambaleantes, los veintiocho hombres llevaron sus botes a tierra, desembarcaron y comenzaron a caminar por la playa, extasiados por aquella sensación que ya casi habían olvidado: habían transcurrido dieciséis meses desde la última vez que habían pisado tierra firme. Ya no tendrían que vivir sobre el incierto y tramposo hielo; finalmente la alegría retornó al maltrecho grupo y se dibujaron sonrisas en sus demacrados rostros después de muchos meses de penurias. Shackleton había conseguido el primero de sus objetivos: todos sus hombres habían vuelto a tierra firme, y todos estaban vivos.

Pero tampoco podían quedarse allí para siempre. En la isla Elefante sus vidas no estaban ni mucho menos garantizadas. Era un pedregal mortecino en el que no había muchos más recursos para la supervivencia que en la banquisa en la que habían vivido durante tantos meses. Aunque allí al menos podían acampar sobre suelo relativamente seco, lo cual era una considerable mejora respecto a dormir directamente sobre la corteza congelada del mar (y no digamos respecto a maldormir en los botes constantemente inundados por las olas), y gracias a eso, los maltrechos aventureros habían recobrado el ánimo. Pero Shackleton no se engañaba. Necesitaban ayuda urgente… sólo que a nadie se le ocurriría jamás buscarlos en aquel pedazo de roca estéril, tan alejado de la zona donde pudiera suponerse que se hubiesen perdido. Eso, claro, sin tener en cuenta el hecho seguro de que ya nadie los estaría buscando. Necesitaban salir de allí para buscar ayuda y tendrían que hacerlo por sus propios medios.

La tierra habitada más cercana estaba en el Cabo de Hornos, pero los vientos del oeste les impedirían llegar hasta allí. La opción más plausible era precisamente la de intentar alcanzar Georgia del Sur, la isla desde la que habían hecho escala hacía casi año y medio atrás. ¿El problema? Georgia del Sur se encontraba a casi 1300 kilómetros de la isla Elefante… 1300 kilómetros a través de las aguas más feroces del planeta, para lo cual disponían de tres botes de algo menos de siete metros de eslora. O dicho de otra manera: un suicidio.

Shackleton contempló a sus hombres y el panorama resultaba desolador. Casi todos ellos estaban demasiado débiles o enfermos como para afrontar una travesía semejante. La semana que habían pasado en mar abierto buscando la isla Elefante había bastado para minar las fuerzas de casi todos ellos al límite… y para alcanzar georgia del Sur necesitarían, calculaba, todo un mes de navegación por el terrorífico Atlántico Sur, un océano más profundo, peligroso y traicionero. El famoso explorador irlandés se daba cuenta de que no podía pedir semejante esfuerzo a aquellos hombres tan castigados. Pero había que hacer algo. Y tomó una decisión: usarían sólo uno de los botes para intentar alcanzar Georgia del Sur y solicitar auxilio. Shackleton sabía que las posibilidades de llegar eran escasas, pero no había otra opción. Iría él mismo, acompañado de los cinco hombres que considerase más fuertes y preparados para el viaje. El irlandés, pese a su perenne optimismo, no podía engañarse: muy probablemente terminarían los seis en el fondo del Atlántico, pero al menos lo habrían intentado. Había jurado a sus hombres que los devolvería sanos y salvos a casa. Una vez dada su palabra, siendo como era un hombre de honor, ya sólo podía dejarse la vida en el intento. Ni él ni sus cinco acompañantes se engañaban sobre la enormidad de la misión. Habían pasado siete días infernales navegando hasta la isla Elefante… pero lo que les aguardaba ahora era mucho peor.

Antes de partir, Shackleton organizó el campamento donde quedarían esperando los restantes expedicionarios. Los dos botes que no usarían para bavegar fueron dados la vuelta y apoyados el uno sobre el otro, formando una especie de refugio contra el viento. Bajo ellos se creó un mini-campamento donde esperarían —quizá inútilmente— que llegase la ayuda que Shackleton se disponía a encontrar. No había mucho más que pudiesen hacer. Mientras, prepararon el tercer bote salvavidas, bautizado como James Caird en honor de uno de los patrocinadores de la expedición. Crearon una cubierta con lonas, reforzaron el casco con maderas procedentes de los otros botes e incluyeron dos toneladas de piedras como lastre, para evitar que el bote fuese volteado como una pluma por las feroces olas que sin duda iban a encontrar. Almacenaron comida para seis hombres y treinta días: si después de un mes no habían encontrado Georgia del Sur, morirían de hambre… suponiendo que el océano no se los hubiese tragado ya.

La Expedición Imperial Trans-Atlántica había levado anclas de Inglaterra el 8 de agosto de 1914. Ahora, el 24 de abril de 1916, Ernest Shackleton y cinco de sus sufridos expedicionarios abandonaban la isla Elefante a bordo de un escuálido bote salvavidas para lanzarse a una travesía suicida, mientras el resto de sus compañeros los despedían desde la playa, pensando que quizá nunca los volverían a ver. La imagen de aquel preciso instante, tomada por el fotógrafo de la expedición, es el vivo retrato de una descorazonadora odisea humana; un momento que sus protagonistas recordarían como “patético”.

Tras perder de vista al bote de Shackleton, los hombres que permanecerían en la isla retornaron a su cabaña fabricada con los botes. Ya sólo les quedaba esperar. Aunque aún les aguardaba alguna inusitada e incómoda sorpresa. Por ejemplo, cuando encendían el hornillo que llevaban consigo para calentarse, el hielo incrustado en el suelo comenzaba a deshacerse… y así descubrieron que había allí acumulados excrementos de aves marinas congelados durante décadas, que ahora quedaban otra vez expuestos al aire libre con el consiguiente empeoramiento de la atmósfera en su improvisada cabaña. Sus condiciones de vida no serían nada alentadoras. Pasarían hambre, frío y sufrirían enfermedades y congelaciones. Con todo, iban a estar mejor que los seis tripulantes del James Caird.

“¡Por el amor de Dios! ¡Agarraos! ¡Nos va a atrapar!”

Sobre un océano agitado, encogidos en el pequeño refugio que habían improvisado en el bote salvavidas, Shackleton y sus cinco valientes contaban las horas y los días de la travesía. La primera jornada resultó tranquila: brillaba el sol y el mar estaba en calma. El viento del oeste los en la dirección indicada y notaron que estaban avanzando mucho más deprisa de lo previsto. El segundo día siguieron avanzando a buen ritmo, pero a costa de sufrir unas aguas mucho más revueltas. El esquife en que viajaban se agitaba constantemente con bastante violencia; el agua fría entraba continuamente en el casco, obligándolos a la agotadora tarea de achicarla constantemente. Hacían turnos de cuatro horas, en los que tres de los hombres intentaban mantener el bote a flote, mientras los otros tres hacían lo posible por dormir. El Atlántico Sur les dio la bienvenida con su furia habitual y no había manera de evitar que las olas invadiesen la barca. Las temperaturas descendían a menudo hasta los veinte grados bajo cero. Sus ropas estaban permanentemente mojadas y frías; comenzaron a sufrir signos de congelación superficial en los dedos de los pies. A uno de los hombres se le congelaron las orejas, literalmente. Aunque encendieran el hornillo resultaba imposible secar sus atuendos y durante el día no se veía un ápice de sol porque las nubes cubrían completamente el cielo. Se formaba escarcha en el bote y en sus propias ropas. Sus fuerzas iban menguando por horas. Por otra parte, sin la visión del sol o las estrellas por culpa de las nubes y sin la visión del horizonte por culpa de las olas, sólo podían orientarse por intuición. Con un instrumental de navegación rudimentario —que para colmo apenas resultaba útil sobre un bote que no paraba de balancearse—, sólo podía suponer muy aproximadamente que la dirección fuese la correcta. Si se equivocaban en un grado, podían terminar desviándose noventa kilómetros de su objetivo. Si se equivocaban en dos grados, nunca encontrarían georgia del Sur ni por casualidad y perecerían en la inmensidad del Atlántico.

Pero como escuchando su lamento interior, los cielos les concedieron un descanso a los pocos días de viaje. Las nubes se abrieron, el sol brilló. Pudieron secar parcialmente sus ropas y calcular el rumbo con precisión. Se llevaron una alegría: todavía iban en la dirección correcta y por la fuerza de los vientos habían avanzado bastantes más kilómetros de los previstos. Pero el breve interludio de luz pasó con rapidez y el Atlántico Sur volvió a mostrar su verdadero rostro: oscuras nubes, olas enormes, aquel agua fría que se empeñaba en inundar el bote. Debían de sentirse muy, muy diminutos e indefensos en aquel bote de siete metros, atravesando unas aguas que habían causado problemas a buques mucho más grandes. Cada día transcurría muy lentamente, en una lucha constante. Tras una semana y media de viaje, la ya maltrecha salud de los navegantes empeoró. Dos de ellos enfermaron hasta el punto de que temieron seriamente por sus vidas. Shackleton vigilaba constantemente el pulso de aquellos dos hombres. Cada pocas horas, ordenaba calentar una especie de sopa para repartirla entre todos. Sólo después supieron sus acompañantes que Shackleton fingía beber su ración, pero que en realidad tenía su lata vacía porque había repartido su parte entre las latas de los demás.

El panorama era terroríficamente abstracto; tanto, que incluso a un navegante tan curtido como Shackleton le costaba a veces distinguir qué era lo que veía en lontananza. Un día, mirando a la distancia desde la proa del bote, distinguió un retazo de claridad en el firmamento, una línea blanca que parecía una abertura en el horizonte. Creyó que aquello era signo de que se estaba despejando el horizonte y que nuevamente gozarían de la bendición del sol. Pero las cosas resultaron ser bien distintas: un momento después, se dio cuenta de que aquella “abertura en el cielo” era la cresta de una ola gigantesca. En veintiséis años de experiencia como marino, Shackleton nunca había visto nada similar. Gritó: “¡Por el amor de Dios! ¡Agarraos! ¡Nos va a atrapar!” y los hombres se aferraron al bote y aguardaron la llegada de la ola gigante durante unos instantes que, contaban después, se les antojaron horas. Finalmente, la ola alcanzó el James Caird y se desató el caos: agua blanca y espuma por todas partes, una total confusión en el interior del casco y el sentimiento de ser devorados por el océano. El bote fue elevado a las alturas, lanzado hacia adelante y dejado caer de nuevo. El agua lo cubrió por completo. Los hombres permanecieron agarrados a la embarcación con la fuerza que les daba el saber que toda su vida dependía del aguante de sus manos en aquel preciso instante. Milagrosamente, el James Caird mantuvo el equilibrio. Salió indemne del encuentro con un fenómeno marino que podría haber tumbado a otros buques, algo sin duda extraordinario. Aunque aún tuvieron que pelear hasta el último aliento para evitar el naufragio: durante diez interminables minutos y usando cualquier objeto que sirviera de recipiente, lucharon por achicar toda el agua que la ola gigante había dejado tras de sí y que amenazaba con hundirlos. Fue duro, pero lo consiguieron. Habían sobrevivido a una ola monstruosa a bordo de un pequeño bote: una gesta digna de las narraciones de Homero.

Muy débiles, pero sabiendo que Georgia del Sur estaba sin duda algo más cerca continuaron navegando. Vieron una placa de kelp flotando sobre el agua: un tipo de alga que anunciaba la proximidad de tierra firme. Mortecinos y agotados, comenzaron a reír débilmente. Habían ido en la dirección correcta. Cómo habían conseguido sobrevivir era algo que quizá ni siquiera ellos mismos entendían del todo bien, porque la suerte había jugado un papel importante, junto a su valor, determinación y habilidad. Después de dos agotadoras semanas en mar abierto —la mitad del tiempo previsto por Shackleton— divisaron finalmente Georgia del Sur en la distancia. Una de las epopeyas marítimas más grandes en la historia de la Humanidad estaba a punto de llegar a su fin.

De entre los muertos

Pero aún se vieron obligados a pasar una noche más sobre el agua. Alcanzaron la isla, sí. Pero se toparon con unos acantilados rodeados de escollos en los que no había ningún lugar indicado para desembarcar sin que el bote terminase hecho trizas. Necesitaban encontrar una playa. Shackleton contempló el lamentable estado de debilidad de sus hombres y consideró que sería mejor descansar una noche más antes de intentar el desembarco. Lógicamente, a los hombres los consumían los deseos de poner pie en tierra, pero había que resignarse: estaban demasiado débiles como para ponerse a remar aquel día. Tendrían que esperar.

Como una broma del destino, el día siguiente amaneció con una terrible tormenta que arrastró al bote de nuevo hasta mar adentro. Habían cerrado los ojos con la bendita visión de los acantilados pero ahora, una vez más, habían perdido la isla de vista. Haciendo de tripas corazón y combatiendo contra los elementos volvieron a navegar durante toda la mañana hasta localizarla de nuevo, lo cual consiguieron alrededor del mediodía. Durante toda la tarde, debatiéndose con el fuerte viento, deambularon en busca de un lugar idóneo donde atracar. Nada: rocas y más rocas. Tenían el final de su odisea muy cerca… y a la vez tan lejos. Cuando amenazaba con anochecer nuevamente sin que pudieran abandonar mar abierto, los dioses del océano se apiadaron de ellos: el viento amainó y además encontraron una cueva donde detener temporalmente el bote. Allí tampoco podían poner pie en tierra, pero al menos el bote estaba al abrigo y eso les permitiría dormir con más tranquilidad, protegidos de otra posible tormenta que los volviese a alejar de tierra e incluso amenazara con arrojarlos a las profundidades. Durmieron en el bote, a resguardo por primera vez en dos semanas. A la mañana siguiente, abandonaron la cueva y navegaron hasta, esta vez sí, encontrar una bahía en la que finalmente pudieron atracar. Era el 10 de mayo de 1916. Volvían a poner el pie en un territorio habitado por el hombre. Volvían a ver vegetación: la mortecina hierba de las colinas que circundaban la playa. Habían pasado veintiún meses desde el inicio de la expedición.

Pero aún necesitaban encontrar ayuda. Habían podido tomar tierra, pero lo habían hecho en el lado menos indicado de la isla. Estaban todavía a treinta y cinco kilómetros en línea recta de la estación ballenera de Stromness, en la que habían hecho escala más de año y medio atrás: una cordillera montañosa los separaba de la estación y dado que estaban demasiado débiles como para retornar al mar y rodear la isla navegando, tendrían que atravesar la cordillera a pie.

Descansaron durante cinco días. La apatía había hecho presa en los supervivientes de la terrorífica travesía marítima. Sólo la determinación y el carácter práctico de Shackleton mantuvo a sus hombres en funcionamiento. Su capacidad de sacrificio resultaba contagiosa y su ejemplo era un acicate para el pundonor de sus hombres. De no ser así, e incluso estando ya tan cerca de la posibilidad del rescate, hubiese sido muy posible que aquellos desdichados viajeros se hubiesen dejado morir sobre aquellas colinas, incapaces de reunir las exiguas reservas de vitalidad de sus castigados cuerpos para emprender un viaje a pie a través de las montañas heladas. Tras las jornadas de “recuperación”, Shackleton volvió a dividir a los suyos según el estado en que se encontraban. Tres de los hombres, la mitad de sus heroicos navegantes, se mostraban ahora demasiado débiles como para siquiera intentar una caminata. Así que esos tres hombres permanecerían en la bahía, aguardando el rescate. El propio Shackleton, acompañado de los dos hombres que aún conservaban parte de sus maltrechas fuerzas, se puso en marcha para alcanzar el otro lado de una cadena montañosa que los balleneros de Georgia habían considerado siempre intransitable. Pero para Shackleton parecía no haber nada intransitable. Él y sus dos acompañantes caminaron por rocas, atravesaron glaciares y campos nevados, escalaron trabajosamente por cuestas congeladas. Ya no tenían sacos de dormir ni tiendas de campaña. Viajaban bajo la más completa intemperie.

Ascendieron penosamente hasta los 1300 metros de altitud. Tras cuatro días de marcha, estaban ya al filo de atravesar las montañas. Pero los sorprendió el atardecer justo en la cresta de las montañas: se dieron cuenta de que si los alcanzaba la noche en aquella altitud iban a perecer congelados. Así que se lanzaron por unas pendientes nevadas, dejándose caer hasta unos 1000 metros. Allí, calentaron algo de comida con el hornillo: uno de ellos cocinaba, los otros dos lo rodeaban intentando protegerlo del viento. Comieron mientras veían caer la noche. No se molestaron en intentar dormir y siguieron caminando en la oscuridad. Una vez más, un guiño del cielo: el firmamento se despejó y apareció la luna para ayudarles a ver por dónde iban. Desde aquellas alturas localizaron en el lejano mar una pequeña isla cuya ubicación recordaban bien, lo cual les indicó que estaban caminando en la dirección equivocada. Así que tuvieron que dar media vuelta y desandar parte de lo andado durante la noche. A las cinco de la mañana, completamente exhaustos, se sentaron a descansar. Se abrazaban para conservar el calor. Los dos hombres que acompañaban a Shackleton quedaron instantáneamente dormidos, pero el irlandés no se permitió cerrar los ojos. Si se dormían los tres a la vez podían morir congelados, porque la “muerte dulce” del frío sorprende rápidamente a los hombres durante el sueño. Así que dejó pasar unos minutos para que sus hombres durmiesen un poco y luego los volvió a despertar. Había que seguir caminando.

A las seis y media de la mañana del 20 de mayo de 1916, la expresión en el rostro de Shackleton cambió. Le pareció oír algo. Un silbato de vapor, como el que llamaba al trabajo a los balleneros de la estación Stromness. Pero no estaba seguro… ¿lo había escuchado realmente o sólo lo había imaginado? Calcularon la hora: era el momento en que acostumbraba a iniciarse la jornada, así que el silbato no debía de haber sido una alucinación. Movidos por una nueva esperanza, supieron que estaban llegando a Stromness. No se equivocaban: tenían la estación ballenera justo ante ellos, a unos pocos kilómetros.

Pero todavía tenían un último obstáculo: una pendiente de nieve que caía hacia lo que parecía ser un precipicio. No se antojaba un descenso nada seguro, pero si querían evitarlo tendrían que dar un rodeo y caminar ocho, nueve o diez kilómetros más para llegar a la estación. Pueden no parecer muchos kilómetros para nosotros; sin embargo, para aquellos tres hombres, y después de todo lo que ya habían pasado, era una nueva odisea. Shackleton planteó el problema con su característica sencillez: “Muchachos, esta pendiente nevada parece terminar en un precipicio. Aunque quizá no haya precipicio. Si no descendemos por ella, tendremos que dar un rodeo de al menos ocho kilómetros. ¿Qué debemos hacer?” Agotados, habiendo salvado sus vidas en diversas situaciones límite y en disposición de jugársela una vez más porque ya no se sentían capaces de añadir más kilometraje a su odisea, sus dos acompañantes respondieron: “Probemos la pendiente”. Era un último cara o cruz antes de la salvación. Podían llegar a Stromness, o podían dar con un acantilado y perecer con los huesos hechos añicos como trágico final de su increíble gesta. Pero no tenían fuerzas para evitar el riesgo. Descendieron por la pendiente y hubo suerte: no había precipicio, se había tratado solamente de un efecto de la perspectiva. Siguieron caminando. Dos horas después estaban ya muy cerca de la costa. Vieron un barco ballenero en la distancia, entrando plácidamente en la bahía de Stromness. Allí estaba la civilización, allí estaba el final de casi dos años de aventura irreal. Pero cuanto menos les quedaba para alcanzar la estación, más grandes les parecían los obstáculos.

Frente a ellos había una corriente de agua helada que les llegaba hasta la cintura, pero no podían elegir: tiritando de frío y notando como sus cuerpos recurrían a su último combustible para no sucumbir a la hipotermia, se dispusieron a atravesarla. Mientras caminaban penosamente por un agua fría hasta doler, el alma les cayó a los pies cuando se toparon con una cascada por la que había que descender. Tendieron una cuerda y bajaron uno a uno. Una imagen insólita: tres hombres destrozados por meses de penurias, descendiendo por una cascada. Quedaron completamente empapados. Pero consiguieron salir del agua y poner pie en tierra otra vez. Aquella última trampa les dejó —¡por fin!— el camino despejado. Veían la estación a poco más de dos kilómetros, en lo que ya era una caminata franca. Se contemplaron unos a otros y repentinamente se dieron cuenta de cuán lamentable era su imagen: sus barbas desordenadas, cubiertas de escarcha; sus rostros castigados, y unas ropas que no habían lavado en más de un año…

Se “acicalaron” como pudieron. Caminaron cansinamente hacia la estación y llegaron a Stromness hacia las tres de la tarde. Se toparon con los primeros seres humanos que veían en casi dos años: eran dos críos, hijos de los balleneros de la zona. Shackleton intentó preguntarles por la oficina del director, cuya ubicación ya no recordaba exactamente, pero los niños salieron huyendo en cuanto los vieron. Efectivamente, su aspecto debía de ser terrible. Finalmente localizaron la oficina por sí mismos y llamaron a la puerta. El noruego Thoralf Sørlle, jefe de la estación, abrió y se quedó mirándolos con extrañeza: “¿Sí?” Shackleton clavó sus ojos en él:

—¿Es que no me reconoces?

Habían pasado veintiún meses desde que el Endurance se había perdido en la Antártida.

Héroes

El día siguiente, el 21 de mayo, los tres hombres que aguardaban al otro lado de las montañas fueron recogidos por uno de los barcos balleneros de Stromness, mientras Shackleton y los otros dos se reponían en la estación. El irlandés narró lo sucedido a los incrédulos noruegos, quienes escuchaban con asombro que veintidós hombres continuaban abandonados en la lejana Isla Elefante, sin saber si serían rescatados o no.

Shackleton se hizo cargo personalmente del plan de rescate del resto de su tripulación, mientras la historia de sus hazañas empezaba a correr como la pólvora de periódico en periódico y de nación en nación. Se efectuó un primer intento de rescate con un ballenero británico: pero conforme se acercaban a la isla Elefante, el hielo los obligó a dar media vuelta. Tuvieron que desistir. Tras aquel primer fracaso, el gobierno uruguayo prestó a Shackleton un buque más indicado para aquellas aguas, pero nuevamente fueron incapaces de atravesar el hielo y nuevamente dieron media vuelta sin alcanzar Elefante. Transcurrían las semanas y los veintiún acampados ni siquiera sospechaban que el rescate se había puesto en marcha dos veces ya, y que dos veces había fracasado. Shackleton se desplazó a Punta Arenas, donde una generosa colecta de las comunidades chilena y británica permitió alquilar otro barco para realizar un tercer intento. Nuevamente se echaron al mar y cuando ya estaban cerca de la Isla Elefante, el motor del buque se averió. Una vez más se vieron obligados a dar media vuelta. Mientras, en la isla, los veintidós supervivientes ya debían de estar haciéndose a la idea de que nadie iría a buscarlos nunca. Nuevamente un gobierno intervino y esta vez fue el gobierno chileno el que cedió un pequeño y manejable barco, el Yelcho, para la cuarta intentona de rescate. Shackleton embarcó por cuarta vez con rumbo a la isla: después de tres meses de intentonas fallidas, consiguió tener elefante a la vista.

El 30 de agosto de 1917, uno de los náufragos de Isla elefante anunció que veía una nave en la distancia. Sus compañeros, en el interior del campamento, ni siquiera pensaron que tal cosa fuera posible y creyeron oír que se los llamaba para comer. El primero tuvo que ir a buscarlos para convencerlos de que realmente había un barco en la distancia. ¡Un barco! No sabían qué clase de buque era, así que se apresuraron para encender una hoguera que llamase la atención, gastando en ello su último combustible. Pero no hacía falta: el buque era el Yelcho y en él viajaba Ernest Shackleton, que fiel a su promesa había venido a buscarlos. El buque fue aproximándose a la isla y cuando estaban lo bastante cerca como para verse y hablar a viva voz, Shackleton preguntó a gritos por el estado de sus hombres, que llevaban más de tres meses esperando en aquel infecto pedazo de roca. “¡Todos vivos!”, le respondieron desde la isla. “¡Gracias a Dios!”, dijo él.

Ernest Shackleton había fracasado en su expedición, pero se convirtió en un héroe internacional de primera magnitud. Su historia conmovió al público, el cómo no había desfallecido jamás hasta devolver a sus hombres al hogar. El apellido Shackleton se convirtió en sinónimo de liderazgo, compromiso, lealtad y esperanza. Nunca se había rendido ni aun cuando el ánimo y la fe de sus hombres flaqueaban. Había demostrado que un verdadero líder no es únicamente aquel que da las órdenes, sino también quien más se esfuerza, quien come y duerme menos, quien trabaja más duramente, quien se merienda sus temores él solito mientras pone ante los demás la mejor cara. Fue el primero en jugarse la vida cuando hacía falta y el último en quejarse, el que siempre estaba dispuesto a un último sacrificio y un último esfuerzo, el más valiente de entre veintiocho hombres extraordinariamente valientes. Su grupo no se había desintegrado en la desesperación: no hubo motines, ni revueltas, ni guerras internas. Shackleton no era un presidente, ni un político, ni un potentado, pero era el mayor líder que había conocido su época porque había vivido exactamente las mismas penurias que aquellos a quienes intentaba rescatar. Había compartido cada uno de los males de sus subordinados, y precisamente por eso había sabido cómo afrontarlos. Un ejemplo para aquella crisis, y para otras que hayan venido después.

Cuatro años más tarde, convertido ya en una figura de leyenda, Ernest Shackleton se embarcó nuevamente hacia la Antártida, esta vez con el propósito relativamente más modesto de ayudar a cartografiar la costa. Falleció mientras navegaba por aquellas aguas heladas donde una vez se había perdido, supuestamente a causa de un ataque al corazón. Había muerto en el mismo escenario de su gran hazaña, que, esa sí, se convirtió en inmortal. Tenía cuarenta y siete años; su cuerpo fue modesta pero solemnemente enterrado en Georgia del Sur. Veintisiete hombres le debían la vida. El mundo entero le debía agradecimiento: qué sería de la raza humana sin ejemplos como el suyo. Qué mejor colofón que la fotografía (real, tomada por el fotógrafo de la expedición) del momento en que Shackleton partía en un bote salvavidas en busca de ayuda, mientras los suyos le despedían desde tierra, pensando probablemente que se hundiría en el océano y nunca más lo volverían a ver; y que ninguno de ellos regresaría vivo a casa. Pero volvieron. Nunca hay que subestimar el resultado de la determinación de un hombre. Una imagen, dicen, vale más que mil palabras: