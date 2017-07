Fargo, la serie sorpresa de la temporada

La idea, en principio, parecía poco prometedora. Al menos a mí me lo parecía, lo confieso. Como mínimo, era una idea lo suficientemente dudosa a priori como para no confiar en el resultado final. La ocurrencia de crear el spin off televisivo de una de las mejores películas de los hermanos Coen (y por ende una de las mejores películas de las últimas décadas) era, no ya un atrevimiento, sino que rozaba el sacrilegio artístico. Incluso aunque los dos geniales hermanos estuviesen de alguna manera involucrados en el proyecto —no creativamente que yo sepa, sino en la producción ejecutiva— existían muchos y considerables motivos para la reserva. Por otra parte, la cadena estadounidense FX se ha destapado con algunas buenas series pero desde luego no tiene el empaque de una HBO y esto era una razón más para el escepticismo. Admito que la película Fargo es, de largo, uno de mis largometrajes favoritos desde 1996 a esta parte. Ese film es una obra de arte con mayúsculas, y las probabilidades de crear un producto derivativo digno del original parecían verdaderamente mínimas. ¿Cómo intentar capturar siquiera una parte del personalísimo universo de los Coen y no fracasar en el intento? Se me ocurren pocos cineastas actuales tan reconocibles y a la vez tan difíciles de imitar como ellos, así que no hubiese apostado tranquilamente a que en FX se iban a salir con la suya.

¿Y cuál está siendo el resultado? Bueno: mientras escribo estas líneas se han emitido ya seis episodios de la primera temporada y de momento la crítica está siendo prácticamente unánime: Fargo, la serie, es una auténtica sorpresa. Eso en principio es buena señal, aunque a veces sucede que la crítica ensalza un producto que a uno no le llega por el motivo que sea. A fin de cuentas, cada espectador es un mundo y cada crítico también. Pero en este caso he de sumarme al coro generalizado de voces entusiastas. Aunque carece de sentido comparar el largometraje original y el show televisivo (porque aquella película es mucha película, desde luego), esta serie es una hija más que merecedora del nombre de su padre. No solamente ha conseguido la improbable proeza de capturar el universo Coen sin desvirtuarlo, sino que lo ha llevado a otro formato con tal habilidad y derroche de talento que todo el escepticismo inicial va siendo demolido, golpe a golpe, conforme transcurren los episodios. Todavía nos quedan por contemplar cuatro capítulos de la primera temporada, pero de momento hay una cosa que se puede afirmar sin miedo: si es usted un fan de la película Fargo no va a quedar decepcionado. Sí, sé que es difícil de creer, pero…

Las impresiones durante el primer episodio, eso sí, podrán resultarle un tanto contradictorias. El capítulo inicial es una toma de contacto que consiste en una especie de calco del film: personajes similares envueltos en un argumento criminal muy evocador del original, con muchas referencias icónicas y la sensación generalizada de que el spin off corría el riesgo de terminar siendo un homenaje hábil pero carente de personalidad propia. En el caso de que le asalten estas impresiones, ha de saber que son completamente transitorias: a partir del segundo capítulo la serie empieza a volar por sí sola, abandonando gradualmente el nido paternal de las constantes referencias al trabajo de los Coen y transformándose en una obra diferente… pero también fascinante. Y lo que es mejor, incluso cuando la serie vuela por sus propios medios, el microcosmos de la Fargo que todos conocemos sigue estando ahí: la estética, el ambiente, el humor negro, los toques surrealistas… todo ha sido trasladado casi a la perfección a la pequeña pantalla. Aunque la serie, cabe aclarar, no es un remake de la película sino una especie de secuela geográfica y estilística: diferentes personajes protagonizan una historia diferente, que transcurre en parecidos escenarios y está narrada con un tono parecido. Tal y como sucedía en el film de 1996, todo comienza con un crimen que desencadena una espiral de tétrico caos en la que salen a relucir los peores aspectos de la condición humana, y también una parte de los mejores. Idéntica filosofía, similar envoltura artística.

Lo más impactante es que —sin ánimo de comparar, insisto— la calidad de lo que llevamos visto no desmerece en absoluto al original. Incluso reconociendo el hecho innegable de que la película es superior (estamos hablando de un hito cinematográfico para la historia, como ya sabemos) resulta difícil ponerle muchos inconvenientes a esta secuela. Y este hecho resulta tan meritorio que no se puede insistir lo bastante sobre él. Incluso hay secuencias que no hubiesen desentonado lo más mínimo en el film original; esto da buena idea de los estándares de calidad que en algunos momentos alcanza la producción de FX. Buen ritmo, diálogos punzantes, personajes que se dirían creados por los propios Coen in person, y una cinematografía impecable, incluidas varias secuencias con vocación de clásico. Incluso se usa la música de manera particularmente hábil, otro rasgo muy «coeniano», utilizando algunas grandes canciones en el instante preciso para conseguir dejarnos pegados al asiento (¡cómo olvidar el momento en que suena esta maravilla!).

Teniendo en cuenta lo difícil de sacar adelante semejante planteamiento, las virtudes de la serie son demasiadas como para enumerarlas todas, porque la manera en que ha conseguido lo aparentemente imposible es más que sorprendente. Pero si hay un aspecto que será comentado y ejemplificará el triunfo artístico de esta secuela es el de las interpretaciones. Dos de los protagonistas absolutos son actores de garantías bien conocidos de todos. El británico Martin Freeman —que aquí hace de estadounidense— ya ha demostrado en varias ocasiones que es uno de los más brillantes actores de su generación: desde su deslumbrante trabajo en The Office hasta la sorprendente Sherlock, pasando por trabajos mas comerciales como su salto a la gran fama con El hobbit. Encarna a un individuo que bien podría ser la versión extrema de aquel Tim Canterbury de The Office, solo que con muchos más matices y recovecos. O lo que es lo mismo: un Tim Canterbury pasado por el retorcido filtro de este universo pseudo-Coen y con un Freeman funcionando al 100% de su capacidad, ¡lo cual es decir mucho! La otra mención especial es, cómo no, para Billy Bob Thornton, que da vida al que sin duda terminará siendo uno de los villanos más carismáticos y memorables de esta década. Su diabólico personaje, y creo que no exagero al realizar esta afirmación, debería pasar a los anales de la ficción televisiva actual. De hecho es tan fascinante que algunos espectadores ya han empezado a sugerir interpretaciones esotéricas sobre su naturaleza; en todo caso, no me extrañaría tampoco que a Thornton le lluevan los premios después de esto. En los seis episodios que llevan emitidos, tanto Freeman como Thornton han generado una más que aplastante antología de instantes memorables. El resto del reparto tampoco se queda corto: los otros dos protagonistas principales de la serie están interpretados por actores menos conocidos pero que dan un perfecto contrapeso. Aunque en algún caso tienen una difícil papeleta: por ejemplo, Allison Tolman está fantástica haciendo de agente de policía, aunque evidentemente tiene el serio inconveniente de que el espectador pueda compararla con lo incomparable, esto es, con la grandiosa Frances McDormand. Aquella Margie Gunderson del film de los Coen no podría tener igual, pero aun así hay que admitir que Tolman hace un trabajo magnífico con un personaje tan normal que no da para muchos lucimientos. Lo mismo sucede con Colin Hanks, quien interpreta a otro policía rural de andar por casa y que pese a lo convencional de su personaje también se las arregla para tener sus momentos de gloria. Por otra parte tenemos a varias caras conocidas en papeles menores: desde el gran Keith Carradine (de momento, por desgracia, su personaje aparece poco) hasta el inefable Bob Odenkirk. Sí, el mismo que en Breaking Bad encarnaba al cochambroso abogado Saul Goodman («better call Saul!»), cuyo carisma le valió un proyecto para una spin off propia. Aquí, Odenkirk vuelve a demostrar que exuda carisma por todos los poros, aunque sea interpretando a un policía obtuso e incompetente. Estos son solamente algunos ejemplos, pero otros actores y actrices, incluso en papeles muy secundarios, hacen un trabajo igualmente excepcional.

En definitiva: nunca hubiese creído posible que una secuela televisiva de Fargo podría hacerme superar todas las reticencias iniciales y terminar capturándome tras un puñado de episodios, sin que constantemente piense «deberían haber dejado el universo de Fargo en paz». Aunque siempre hay opiniones para todos los gustos, creo que es muy posible que a otros fans de la película les pueda suceder lo mismo. Esto no es el trabajo de los hermanos Coen, pero es suficientemente cercano como para satisfacer a sus seguidores. Es lo más parecido a la obra de los Coen que hemos visto y que seguramente veremos en el futuro. Lo cual, dicho así, suena increíble, pero es completamente cierto. Esperemos que la cosa no decaiga y que en el futuro podamos dedicarle a esta serie un artículo de la serie «Imprescindibles». Con solamente seis capítulos en el aire, aún es pronto para calificarla como tal… pero créanme, tiene todos los mimbres. ¿Mi recomendación? Si les gusta el trabajo de los hermanos Coen, no se la pierdan. La serie no está facturada por ellos, pero la van a disfrutar casi tanto como si lo estuviera. Y si no conocen el trabajo de los Coen o no han visto la Fargo original, vayan cuanto antes a ver la película y después pónganse al día con esta serie. De un modo u otro, va a merecer la pena, palabra.