Cayetana Álvarez de Toledo: «El PP necesita nuevos equipos y nuevo liderazgo»

Cayetana Álvarez de Toledo habla casi en susurros. Cuesta imaginarla en aquella junta nacional del PP de hace un mes en la que dice que intentó solicitar la palabra para pedir autocrítica a los suyos y su voz fue sepultada por un estruendoso aplauso al presidente Rajoy. Algunos de los más cercanos le reprocharon no haber dimitido al día siguiente tras quejarse de la falta de democracia interna que hay en el PP. Una idea que lanzó aquella mañana de abril en Onda Cero a preguntas del periodista Carlos Alsina. Aún no se habían celebrado las elecciones del 24M y, por tanto, no se había certificado la pérdida de decenas de miles de votos del PP. Cuatro días después de la cita con las urnas, nos recibe en su despacho del Congreso de los Diputados cuya única pista para saber que es el suyo es el nombre en la puerta y las dos fotos de sus hijas. Sin marco y apoyando sobre algunos de los libros que citará durante la entrevista. Cayetana Álvarez de Toledo mira el móvil cuando entramos porque no paran de entrarle mensajes por el artículo que ha publicado en ABC en el que dice que la renovación pasa por la marcha de Rajoy. Y por ahí comienza esta conversación en la que critica las amenazas de Montoro y cuestiona la campaña del PP contra Manuela Carmena. Una entrevista en la que dice que Zapatero es el padre del populismo y en la que asegura que si Ciudadanos hubiera dicho claramente que quiere sustituir al PP habría tenido más éxito electoral.

El artículo en ABC y antes además tres tuits demoledores. ¿Cuántas llamadas ha recibido Cayetana Álvarez de Toledo hoy?

Algunas, pero todavía es por la mañana temprano, espero recibir alguna más a lo largo del día.

¿Desde las elecciones del domingo ha notado que había más ruido interno?

Desde las elecciones del domingo ha habido mucho comentario, mucho debate, mucha reflexión y muchas conversaciones dentro del PP.

En privado casi todas...

Bueno, ha habido en privado y por primera vez han empezado a expresarse voces en público, voces con mucho peso en el partido.

¿Cómo interpreta la cascada de declaraciones? Empiezo por el presidente de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, que quizá es la más curiosa porque siempre le hemos visto apoyando al partido y de repente estalla en Onda Cero con Alsina.

Bueno, porque la derrota electoral ha provocado que mucha gente que hasta ahora se había mantenido en silencio se haya decidido a alzar la voz. En eso las elecciones tienen un efecto de catarsis, y eso es lo que está ocurriendo en el Partido Popular.

¿Deberían haberlo hecho antes, sabiendo que algunos auguraban lo que iba a pasar?

Probablemente. Yo creo que sí.

¿Y por qué cree que no lo hacen?

Cada uno tiene su manera de entender la disciplina y los intereses del partido. Hay gente que probablemente creía que era mejor no expresar críticas en público porque eso protegía al partido de cara a unas elecciones. Yo siempre he pensado que era más eficaz hablar y debatir democráticamente, abiertamente, lealmente, constructivamente dentro del partido, pero que ese debate pudiera ser público, eso sería más útil y mejor para el partido. Y bueno, los resultados están ahí.

Hay una especie de hilo conductor, de denominador común, en todas las declaraciones, incluidas las suyas, que es la palabra renovación. Suena muy bien pero concretemos, bajemos al balón: ¿qué es la renovación?

Para mí la renovación consiste en un nuevo proyecto político para España. Lo más importante para la renovación del Partido Popular es el proyecto político, luego vienen las caras que tienen que acompañar a ese proyecto político, pero de nada va a servir cambiar caras si no hay un proyecto político nuevo.

¿Y al revés? ¿El nuevo proyecto político lo puede encabezar la actual dirección?

Bueno, eso es interesante. Es una reflexión que yo hago en mi artículo de hoy en el ABC. Lo más importante de una renovación es el proyecto y ese proyecto tiene que ser creíble. La credibilidad del proyecto es esencial y ¿para que ese proyecto sea creíble se pueden mantener las actuales caras, los actuales portavoces y sobre todo a los actuales no ideólogos, pero sí personas que han estado tomando las decisiones respecto a la dirección del partido y del Gobierno? Pues en mi opinión la respuesta es no.

¿La renovación de equipos cómo se produce en un partido como el PP? ¿Saliendo en Onda Cero? ¿Escribiendo un artículo en el ABC? ¿A base de tuits? ¿Gritando? ¿Pataleando?¿Cómo se hace eso?

Los cambios en los equipos se pueden producir de distintas maneras. La más fácil, la menos traumática, por decirlo de alguna manera, es que el presidente haga cambios en la dirección del partido y cambios en el Gobierno. Y eso es lo que se está barajando ahora.

Pero que los decida él. Él solo…

Que los decida él, pero en un clima muy distinto al de hace un tiempo. El clima de hoy es un clima que le exige al presidente Rajoy unos determinados cambios y que no acepta cambios cosméticos. El ambiente que hay hoy es un ambiente de exigencia al presidente que no era el mismo, desde luego, al principio de la legislatura ni a lo largo de estos tres años en los que el presidente ha tenido mucho más margen de maniobra porque no había una presión, ni de la opinión pública ni dentro de su propio partido, para hacer determinados cambios. Esa es la opción que se está barajando de manera muy general en los medios, en un debate…

¿Dedazo, y que luego guste o no? ¿Esa es la única opción que hay?

No, no. No estoy hablando de dedazo. Aunque más que dedazo es un método aceptado por todo el mundo; cuando un presidente llega al frente del Gobierno, vamos a hablar primero del Gobierno y luego del partido, elige a sus ministros y es razonable. Eliges a tu equipo y puedes acertar, puedes no acertar, en parte acertar y en parte equivocarte. Eso se va viendo a lo largo de una tarea legislativa, de una tarea de gobierno.

Hablo del partido…

En el caso del equipo del presidente también es natural. A través de un congreso un presidente también elige parte de su equipo, propone un secretario general, unos secretarios ejecutivos, se vota esa lista… Los procesos no son solo dedazos. Pero lo que yo digo es que ahora, efectivamente, una vez transcurrido este tiempo de experiencia de gobierno y de experiencia al frente del partido, tenemos unos resultados, y estos resultados son muy malos, en mi opinión, y exigen cambios. Exigen cambios porque es muy importante en España un Partido Popular fuerte, moderno, unido, compasivo, valiente y muchas otras cosas. Y para hacer eso, insisto, es fundamental el proyecto y que se hagan cambios en esas personas.

¿Convocar un congreso extraordinario, se presenta una lista y el partido la vota?

Esa es una opción pero no es la única.

¿Cuál más hay en el PP? No se me ocurre ninguna más, y tiene que querer el presidente.

Por supuesto, ese es un factor muy importante que ya algún barón autonómico o algún dirigente político ha dicho en el PP. Al final, es una reflexión que el presidente tiene que hacer sobre su propia situación, sobre si él es la persona más adecuada, más indicada, para iniciar el liderazgo en un proceso de renovación en el partido. Los estatutos, modificados en el congreso de Valencia de 2008, prácticamente blindan al presidente como candidato. Solo para pedir la convocatoria de un congreso extraordinario hay que reunir la firma de más de trescientos sesenta miembros de la junta directiva nacional. La responsabilidad, por tanto, es del presidente Rajoy. Yo creo que Rajoy debe tomar, valientemente, la iniciativa. Se acabó el tiempo de los blindajes, los dedazos y los candidatos por aclamación. Hay que debatir, comparar y competir. Tenemos que iniciar cuanto antes un proceso abierto, masivo, transparente y democrático de designación del candidato a las elecciones generales. Para el presidente Rajoy sería una excelente oportunidad de explicar su gestión y sus propuestas. Y para todo el partido, la mejor prueba de nuestra voluntad de renovación y victoria. Solo este proceso, unido a un proyecto político renovado, puede devolver a los ciudadanos las ganas de votar al PP.

Pero no puede ser secundario el debate de los nombres si tenemos en cuenta que los que están no manejan esa tesis.

No. Secundario en el siguiente sentido: imagínese, o imagínate, que quitamos al presidente Rajoy con una varita mágica o el señor Rajoy decide marcharse, se quitan también algunas caras que están ahí, y sin embargo seguimos sin proyecto político; es una opción, nombramos caras nuevas, simpáticas, amables, jóvenes, que sean atractivos y todo lo que piden los medios…

Algunos medios pero sobre todo dirigentes como Aznar o Herrera han hablado de Pablo Casado…

Si atendemos a esos criterios de que queremos a alguien joven, nuevo, etcétera y sin embargo no resolvemos el problema del proyecto, habremos generado una crisis. No una crisis sino una división, probablemente, o un escenario traumático en el partido sin resolver lo esencial. Por eso creo que la reflexión en este momento es esencial y tiene que centrarse sobre el proyecto del PP para la próxima década en España. Y evidentemente en esa renovación del proyecto, como digo en la introducción del artículo, un nuevo PP necesita nuevos equipos y nuevo liderazgo, porque eso sería lo coherente. Porque yo creo que las personas y los ciudadanos no se acabarían de creer un proyecto nuevo con las mismas personas. Es una cuestión, en mi opinión, de credibilidad. Y la credibilidad, en estos momentos en España, me parece de los valores políticos más importantes.

¿Quién tiene esa credibilidad ahora mismo en España? Porque muchos de los nombres, como Pablo Casado o Borja Sémper pertenecen de alguna manera al actual PP. ¿Hay que encabezar la renovación con gente que está nombrada por la actual dirección?

No voy a darle nombres. Lo que sí es verdad, y es una reflexión interesante a hacer sobre las elecciones, es que estas elecciones han sido transversalmente devastadoras. Se han llevado por delante a personas que son activos importantes electoralmente, si valoramos las carreras políticas de cada uno; que son, si acudimos a categorías un poco simplistas, de la vieja guardia y los recién llegados, los duros y los blandos, los del rap desideologizado y los que defienden los principios y las convicciones de siempre, o sea que ha sido transversal. Lo cual lleva a una reflexión importante que es: no es tanto el perfil de cada uno de esos candidatos lo que ha sido decisivo y determinante en estas elecciones sino algo superior, es decir la política nacional.

Muchas de esas personas, de esos barones autonómicos y de personas que están en la dirección y que han participado colectivamente en la toma de decisiones durante los últimos años por supuesto que son perfectamente válidas y deberían participar en ese nuevo PP, pero probablemente haya otras que sea más difícil, y no voy a entrar en nombres.

¿Apoyaría Cayetana Álvarez de Toledo una candidatura de Pablo Casado en un supuesto congreso extraordinario?

No voy a entrar en ninguna valoración sobre nombres.

Lo menciono porque Aznar y Herrera lo han puesto sobre la mesa, no porque los medios lo hayamos señalado.

Sé que Aznar y Herrera lo han dicho pero yo no voy a decir nada al respecto.

¿Pero le suena bien?

Me suena bien una renovación del proyecto político.

¿Pablo Casado es una renovación, no solo de cara sino también de proyecto político?

Creo que todavía no hemos empezado a debatir sobre el proyecto, ese debate no está sobre la mesa de momento y pienso que debe estarlo. Nos hemos centrado en estos tiempos en las caras, que es lo más normal, pero no debería serlo.

Bueno, pero son quienes toman las decisiones de un cambio de proyecto, no son solo caras.

Sí, pero se ha centrado un poco el debate en si nos gusta más esta candidata o la otra, o si la una o la otra… y en esos debates sobre unos y otros, que son debates nominalistas, está quedando aparcado, relegado, el debate de fondo, que es esencialmente: ¿el PP qué es lo que va a representar? ¿Qué es lo que va a ofrecer? ¿Para qué va a convocar a los ciudadanos en los próximos años?

Ese debate en parte sí ha estado. Usted utiliza la expresión «compasivo». Es muy parecida a la tesis de «Nos ha faltado piel», y se viene haciendo desde antes de la campaña.

No. Nos ha faltado hacer política, por supuesto, y hacer política incluye muchas cosas. Mi diagnóstico, lo intento explicar hoy en el artículo, es que es verdad que hemos evitado un rescate, pero hemos despreciado la política. Hacer política son cosas muy concretas. ¿Qué es la política de calidad? Vamos a tratar de definir las cosas. Yo quiero una política de calidad, y una política de calidad, en mi opinión, son convicciones, coraje, capacidad de desafío, tratar a los ciudadanos como adultos y decirles la verdad. La política de calidad está basada en ideas y es idealista. Esto puede parecer muy abstracto, pero si lo llevamos al terreno de lo concreto hacer política es amparar y expresar empatía con millones de personas que han sufrido la crisis y no sepultarles bajo una avalancha de datos y de vez en cuando alguna lágrima socialdemócrata, que hemos tenido. Hacer política es defender con firmeza y energía la legalidad constitucional y democrática en Cataluña para que los ciudadanos se sientan amparados en su libertad y en su derechos y no facilitar un repliegue táctico y alguna vez humillante del Estado. Hacer política es luchar de manera implacable contra la corrupción sin caer ni en la demagogia ni en las amenazas indiscriminadas a todos los ciudadanos.

Todo eso el Partido Popular cree que lo ha hecho.

Pero es que no lo ha hecho.

Por ejemplo, respecto a las amenazas a los ciudadanos… ¿está pensando en Montoro?

No, yo no estoy pensando ahora mismo en nadie.

¿Quién ha amenazado desde el PP o desde el Gobierno a los ciudadanos?

Creo que la actitud de algún ministro y, se lo puedo decir, del señor Montoro respecto a la lucha contra la corrupción no ha sido especialmente acertada y beneficiosa. No en la parte que pueda haber de persecución del fraude y de lucha contra la corrupción, sino en la manera en que eso se ha expresado, visualizado y manifestado en algunos aspectos. Como digo, de la sensación de amenaza indiscriminada. Yo creo que hay que distinguir muy bien entre la lucha implacable, y ser implacable de verdad, y no hacer demagogia y populismo con esos asuntos. ¿Qué creo que nos ha pasado? Hemos hecho algo de demagogia y ha habido esta especie de actitud con cierta soberbia o de amenaza al conjunto de los ciudadanos, o a un amplio sector de los ciudadanos, con motivo de la corrupción, y sin embargo los ciudadanos no han percibido que somos implacables contra la corrupción.



Era difícil hacerlo todo tan mal.

No sé, tampoco es fácil hacerlo bien. Pero creo que ese es uno de los asuntos en los que hemos cometido errores.

Las tres patas de proyecto de cambio estamos diciendo que son: corrupción, el tema de Cataluña y economía. En la parte económica es sorprendente porque, insisto, ser compasivo suena a la «piel». ¿Está pidiendo que no se hubieran hecho recortes? ¿Está pidiendo que los recortes se hagan pero que se expliquen de otra manera volviendo otra vez a lo de que el PP tiene un problema de comunicación pero no de política? ¿Cómo se entiende eso?

Yo creo que se tienen que hacer reformas profundas porque probablemente la percepción es que ha habido más recorte que reforma. Y creo que nos ha pasado algo que de alguna manera le pasó al Partido Socialista, que la gente pueda percibir, cosa que no es exactamente así, que en lugar de haber un sacrificio útil hay un sufrimiento inútil para mucha gente, y eso es lo que nosotros tenemos que evitar.

¿Cómo lo habría hecho usted? ¿Cómo hubiera sacado al país de la situación de la que venía?

Ha habido una enorme distancia entre la gestión, es decir la toma de decisiones, y su exhibición, es decir lo que la gente en la calle percibía que estaba ocurriendo. Y la obligación de los políticos, y eso es hacer política, es reducir esa distancia lo máximo posible. Es decir, tú estás tomando decisiones difíciles y debes asegurarte de que la gente entiende por qué lo haces, que merece la pena hacerlo, que va a haber un beneficio claro del hecho de hacerlo, que tiene sentido su sacrificio. Hay que dar sentido a su sacrificio.

Política de comunicación.

No solo. También hay reformas, hay cosas que no se han hecho, cosas que se deberían hacer mejor… Son muchas, tampoco vamos a entrar en el programa electoral, pero creo que ese esencialmente el asunto. Escribió Michael Ignatieff un libro maravilloso que se llama Fuego y cenizas, que te lo recomiendo de verdad, donde cuenta su fracaso en política. Es un libro maravilloso, escrito por alguien con gran convicción y fe en la política, pero que reconoce su propio fracaso y cuenta la historia de por qué fracasa y habla de esa necesidad de reducir la distancia entre el que toma la decisión y el que digamos es afectado por la decisión que se toma. Y eso es comunicación en parte, pero eso es política.

Estamos hablando de proyecto y de quién lo encabeza y le insisto en el detonante. Tiene que haber algo que rompa ese tapón, tanto para proyecto como para caras, y cuesta visualizarlo desde fuera en un partido que es tan cerrado, en el que una diputada intenta hablar y la tapan con aplausos, en el que un presidente como Herrera ni se molesta en ir al Comité Ejecutivo Nacional porque piensa que no va a ser escuchado el lunes. Cuesta ver que se vaya a producir algún tipo de cambio.

Creo que se van a producir muchísimos cambios en el Partido Popular.

¿En qué dirección, en qué sentido?

Se van a producir cambios. Estamos asistiendo, en mi opinión, al final de una etapa del Partido Popular y la dificultad es construir la próxima. Eso es mucho más difícil.

El final de una etapa que puede llegar antes de las elecciones. En el artículo de ABC usted dice «no podemos poner la excusa del tiempo»… pero las elecciones generales están a la vuelta de la esquina. ¿Cómo se gestiona eso?

Ese ese el gran debate que se está produciendo ahora mismo en el PP. Lo que yo he percibido en mis conversaciones con muchos de los diputados y otras personas del partido es que la inmensa mayoría coincide en la necesidad de una renovación drástica, profunda, del partido en sus ideas y en sus personas, y lo que pasa es que muchas personas creen que no hay tiempo de aquí a las generales para hacerlo. Y lo que digo en mi artículo, porque lo creo profundamente, porque lo he pensado, lo he valorado y he intentado mantener los pies sobre la tierra, porque el principio de realidad es esencial en política, es porque creo que sí hay tiempo y creo que el tiempo es un aliado de la ruina. Esperar es solamente agravar una situación. Dejar todo igual es hoy peor.

O sea, que pide que Rajoy se marche ya y que dé tiempo a que se produzca el cambio.

Me gustaría que el PP tuviese cuanto antes un proyecto político nuevo y pienso que es muy difícil que ese proyecto político nuevo resulte creíble a ojos de los electores, de los ciudadanos, de los españoles, en las próximas elecciones nacionales si las mismas personas siguen al frente.

¿Las mismas personas incluyen a Rajoy y a Sáenz de Santamaría?

Me he referido al presidente Rajoy…

¿Tiene que marcharse de manera inapelable para que la ruina no sea más intensa?

Lo que ocurre es que sus preguntas las expresa de una forma que son más brutales de lo que a mí me gustaría y yo intento ser…

Bueno, el artículo dice eso.

Mi artículo dice muchas cosas, e intento decirlas de la manera más razonada y más humana posible y además sincera, realmente sincera. Lo digo desde el respeto personal, desde el reconocimiento a una trayectoria política extraordinaria y también a la determinación que él ha demostrado a la hora de evitar un rescate en España; pero también desde la convicción de que el PP no está condenado ni a la fragmentación ni a la irrelevancia y desde la certeza, pero aquí estoy creo en minoría de momento, de que hay tiempo suficiente para hacer esos cambios y pienso que el PP necesita nuevos equipos y un nuevo liderazgo para un nuevo proyecto político porque eso es lo que le daría credibilidad.

A tres o cuatro meses de unas elecciones generales.

Estamos a seis meses de unas elecciones generales según las fechas que se filtraron, que son a finales de noviembre, y no veo por qué el Partido Popular tenga que esperar para iniciar su proceso de renovación y recuperación con lo rápido que van los tiempos hoy en día, con la efervescencia mediática de redes sociales y de mecanismos de comunicación que hay.

Entre otras cosas acaba de decir que está en minoría. Quizás no va a suceder porque hay mucha gente en el partido que piensa que no se tiene que hacer ahora.

Espero que suceda por el bien del partido y, no quiero sonar para nada solemne, por el bien del país. Porque considero que un Partido Popular sólido en estos momentos, capaz de reagrupar un espacio político amplio, es especialmente necesario. O sea, siempre es necesario que haya dos grandes fuerzas políticas, como mínimo dos fuerzas sólidas. Creo que en estos momentos con los desafíos que hay sobre la mesa y los que están planteados para los próximos años es especialmente importante.

En el artículo es muy dura, crítica o como lo queramos decir, con los partidos de izquierdas que puedan volver a crear problemas económicos y financieros.

Izquierda radicalizada digo. Me refiero al PSOE con Podemos. Yo creo que esa alianza puede crear graves problemas en terrenos económicos y financieros.

¿Le da miedo Podemos?

No. Como ya dije el otro día a mí nada me da miedo. Eso suena un poco… Miedo no, me parece que pone en grave riesgo el bienestar de muchos españoles que haya gobiernos que ahora puedan empezar a acabar con cualquier política de un cierto orden fiscal, de intentar poner otra vez unas ciertas bases de recuperación.

Eso no lo ha planteado nadie de momento.

Digamos que Podemos en sus programas electorales y en su ideario político esencial y básico recoge algunas ideas que, en mi opinión, económicamente serían muy perjudiciales. El hecho de que haya alianzas del PSOE y Podemos o que pueda haberlas en tantos gobiernos autonómicos creo que es un riesgo serio para una vuelta a una crisis financiera, y por tanto económica, para millones de españoles.

Hay quien dice que desde el Partido Popular siempre se apunta a esa preocupación de una alianza de PSOE y Podemos en las comunidades autónomas por el riesgo económico que pueda producir. En la Comunidad Valenciana no parece que hubiera hasta ahora ningún bolchevique, ningún sóviet que diría Aguirre, y la situación económica y financiera de la comunidad es absolutamente desastrosa y va a ser una herencia para los siguientes, ¿no?

El hecho de que gobierne un partido, unas siglas, no te garantiza la eficacia, ni el bienestar, ni la libertad, ni muchas cosas. Ahora, hay determinadas ideas que sí te aseguran, conducen. Hay que tener las ideas adecuadas y luego los equipos gestores que lo hagan bien.

Y eso puede incluir que se haga bien o mal en cualquier partido, incluido Podemos.

Lo que yo digo es que las ideas que defiende Podemos son, en principio, y en mi opinión prácticamente en su totalidad, perjudiciales para las libertades y perjudiciales para el bienestar económico.

¿Eso es lo mismo que decir que «ponen en peligro el sistema democrático occidental» que ha dicho Aguirre? ¿Lo ponen en peligro?

Soy radicalmente contraria a los populismos. Hay distintos tipos de populismos. Por ejemplo, el nacionalismo es un populismo y Podemos es un partido también populista. Y el populismo creo que pone en peligro muchas cosas esenciales, derechos, libertades y bienestar económico.

Pero es que no sé muy bien qué es el sistema democrático occidental. Probablemente lo que quiere decir Esperanza Aguirre, y en eso yo coincidiría, es que son perjudiciales para los derechos y las libertades de las personas.

¿Qué tiene el PP de populista? Ese PP al que usted critica por haber fallado en varias cosas.

De populista nada, su problema es que no hace política ni ha hecho política estos años.

¿No ha hecho populismo? Se me vienen a la cabeza varias imágenes, entre otras prometer bajada de impuestos, recoger firmas contra la subida del IVA de un gobierno y dos minutos después hacerla…

Vamos a distinguir lo que es verdaderamente el populismo. Es muy importante definirlo porque si no las palabras acaban no significando nada, que es uno de los problemas que hemos tenido. El populismo, por ejemplo, tiene dos elementos: uno es la irresponsabilidad absoluta y otro es la irracionalidad. Es decir, hacer creer a la gente que carece de toda responsabilidad: la responsabilidad es de otros y por tanto prometer ellos por su parte todo lo imposible. O sea, hacer un programa de absurdos/absolutos máximos, una carta a los Reyes Magos, cosa que después la realidad viene a desmentir. ¿Y qué pasa cuando viene a desmentir la realidad? Viene la ola de frustración y la ola de desafecto profundo.

¿No es exactamente lo que le ha pasado al PP? Prometer un programa que luego no cumple.

¿Sabes quién fue, según mi opinión, y de alguna manera es, aunque todo es cuestión de grados, el padre del populismo aquí en España? Zapatero. Zapatero fue el padre del populismo en España en muchos sentidos.

Todos son populistas menos el PP. Los de Podemos, Zapatero… Lo digo porque esa secuencia que acaba de describir es exactamente el PP.

El populismo es crear enemigos comunes, es crear enemigos externos con los que justificar, digamos, agravios inventados. Buscar un enemigo exterior que es responsable de todos los males del individuo; es decir, la casta. Ahí tienes un ejemplo y los nacionalistas lo hacen con Madrid. Los nacionalistas son populistas también. Es ofrecer soluciones simples, sencillas, a problemas que son complejos, la realidad es compleja. Yo te ofrezco una solución falazmente sencilla a un problema complejo.

Me sigue sonando a PP y no excluye a los demás, ¿eh? Me sigue sonando, insisto, a «voy a bajar los impuestos, enemigos comunes». Vamos, el enemigo común para el PP es el populismo que además acaba convirtiéndose en ETA.

Y luego es erigirse en la voz del pueblo por encima de cualquier instrumento intermediario de delegación, y la democracia es delegación. Es decir, un populista habla en nombre del pueblo, tenemos cantidad de ejemplos históricos y también contemporáneos de populistas, se erige en representante legítimo del pueblo. Sin haber sido elegido o a veces siendo elegido por métodos dudosos y a veces por métodos legales. Pero se erige en la voz autorizada y representante del pueblo y acaba erosionando las instituciones esenciales democráticas de delegación intermedias. Por ejemplo, cuando el señor Artur Mas habla en nombre de Cataluña, eso es populismo. El señor Pujol, cuando decía «si me atacan a mí, atacan a Cataluña», eso es populismo. Lo dijo Mario Vargas Llosa; hicimos un acto la semana pasada justo antes de las elecciones en Cataluña, hizo un discurso largo donde empezó desde lo más alto como en una especie de nube sobre la globalización y empezó a bajar, a bajar lentamente, con una prosa pedagógica, clara, limpia, siempre valiente, como es él, y empezó hablar de los nacionalismos como la forma más nociva de los populismos porque tienen el elemento añadido de la nación como elemento aglutinador y por tanto, a su vez, excluyente del otro, y eso es el populismo.

Pienso que uno de los problemas a los que tenemos que hacer frente ahora mismo en España, uno de los problemas más graves, es el auge del populismo.

¿Qué piensa usted de estas dos semanas de declaraciones de Esperanza Aguirre, a la que sé que conoce bien? Hay un montón de gente en el PP sorprendida, nada entusiasmada y un poco preocupada por la deriva que ella misma ha tomado en sus declaraciones, corrigiéndose incluso. Lo expresan públicamente pero sobre todo en privado.

A ver, vamos a distinguir. Yo creo que hay ahí dos elementos: el primero es la derrota electoral, que si el mapa del PP hubiera sido un mapa de triunfo generalizado y un par de derrotas, y las derrotas gordas hubieran sido la de X y la de Aguirre, yo podría decir: «Aguirre lo ha hecho especialmente mal, ¿qué ha pasado?». Bien, esa es una primera reflexión a hacer. Como decía antes, aquí han perdido las Aguirres y los Monagos, los Bauzás y los Fabra, Rudi, y Feijóo no se presentaba pero el resultado en Galicia ha sido malo. Es decir, aquí ha habido un efecto de devastación transversal.

Sí, pero todos han dado un medio paso, una dimisión en diferido, digamos, salvo ella.

Aguirre ha hecho una cosa que veo como un primer gesto importante, que me parece que estaba bien, plantear: yo le ofrezco la alcaldía a un señor que dijo en campaña electoral que no iba a pactar con Podemos, lo dijo abiertamente en un programa en Telecinco creo, y probablemente en otros sitios pero hay cortes, etc. El señor Carmona dijo en campaña electoral «yo no voy a pactar con este partido porque es un partido con cuyo ideario tengo una radical discrepancia, por populista», y entonces Aguirre lo que ha dicho es: bien, yo te ofrezco mis concejales para que tú seas alcalde.

¿Le parece coherente, teniendo en cuenta todo lo que ha dicho Aguirre del propio Carmona?

Me parece bien pactar con el Partido Socialista si es para frenar a Podemos. Lo que sí me parece es que no ha estado del todo acertado el partido, y lo digo en el artículo también, en esta sensación de bandazos y de falta de previsión respecto a qué pacto podríamos tener y con quién. Unos criterios claros. Entre otras cosas, porque sí que es verdad que llevamos varios meses anticipando quizás no una derrota de este calibre, pero desde luego una derrota o la necesidad de pactar. Y lo que estamos viendo es que primero hubo un poco un «sálvese quien pueda» y una cierta desbandada de barones, y luego un cierto caos en la política de pactos sin ningún criterio ni ninguna dirección central sobre lo que habría que hacer o convendría hacer. Ejemplo: Cataluña, Barcelona.

¿El criterio debe ser frenar a Podemos? ¿Una especie de concentración anti Podemos y que en la medida de lo posible no estén en las instituciones?

Intentar impedir que los populistas gobiernen es una magnífica idea.

Populistas: Podemos, Ahora Madrid…

Populistas son Podemos pero también los nacionalistas en Cataluña, y me refiero al caso de Trias en Barcelona. ¿El problema que tiene en Barcelona cuál es? La describí el otro día como la zona cero del populismo porque ahí tienes que Gobierno y oposición son dos grandes fuerzas populistas. O sea, un partido que está claramente en un proceso de secesión ilegal con el señor Trias, que a lo largo de su carrera política ha ido vacilando sobre este asunto e intentando no mojarse. Finalmente en campaña se moja y dice: vale, yo voy a firmar junto a la Asamblea Nacional de Cataluña, me sumo al proyecto de adhesión de una independencia inmoral. Y le sale mal. Y lo otro es el proyecto de Ada Colau, que me parece claramente de libro dentro de la definición del populismo y la mala calidad política.

¿Por qué es populismo Ada Colau y mala calidad política?

Porque no me parece que sean serios ni que hablen con verdad a la gente.

¿En qué sentido? Póngame algún ejemplo: decir que quiere rescatar a las familias, decir que quiere que se vote en el Ayuntamiento… Pobreza energética, por ejemplo, que es una de las medidas estrella del programa de Colau.

Todos queremos rescatar a las familias.

No, todos no. Cuando se vota la pobreza energética la mitad del Congreso vota en contra.

Podemos definir lo que significa rescatar a las familias: intentar que los ciudadanos sufran la crisis lo mínimo posible, intentar ampararles, intentar ayudarles a salir, no dejarles colgados. Yo creo que los partidos políticos en España, por suerte, prácticamente todos lo desean. El problema es que algunos tienen medidas que, en mi opinión, van contrarias a esos objetivos. La propia actitud del todo es posible, vamos a darle todo a todo el mundo, todo es gratis total, el dinero público no es de nadie…

Nadie dice eso. El dinero público es de todos.

Hay un elemento de irresponsabilidad e irracionalidad en eso que habría que intentar evitar.

Le insisto en que no lo dicen. La crítica política es necesaria pero no sobre una cosa que no es cierta.

Ayer pusieron un ejemplo: ¿cuatro millones a la Fórmula 1 en Barcelona o cuatro millones a las becas comedor porque hay un montón de niños que no tienen acceso al comedor? Le pongo ese ejemplo muy claro porque es la última declaración que ha dado Ada Colau. ¿Es populismo? ¿O eso es rescatar a las familias? ¿Tú crees que de verdad la disyuntiva está entre poner un dinero de cuatro millones en un sitio u en otro?

Supongamos que sí.

Es que ese no es el debate.

Cuando te sientas a gestionar un presupuesto en un ayuntamiento, ese es el debate. Tienes que decidir en qué pones el dinero.

Si lo presenta así la respuesta es evidente. Si dice: quiero el dinero para hacer un monumento estéril e inútil a no sé quién, como pasa en Argentina, por irnos a otro sitio, «¿Vamos a hacer el gran monumento a Kirchner o vamos a darles de comer a todos los niños que están muertos de hambre en todos los suburbios de Buenos Aires?». La respuesta es evidente. Entonces colocas a quien defiende que haya un monumento —en este caso es absurdo— o que haya algo como la Fórmula 1 que puede generar empleo en el papel de ser el malo que quiere castigar a los pobres niños que no pueden comer. Esa simplificación en los debates es parte de una actitud populista.

¿Es simplificación? ¿No es la realidad?

Eso hay que verlo. Yo no estoy en las cuentas de Barcelona, con lo cual no sé exactamente cuáles son las cuentas a repartir, pero lo que digo es que la simplificación de la realidad, la presentación de esta como una disyuntiva entre buenos y malos y entre quienes quieren castigar a los pobres y quienes quieren protegerlos porque el dinero público no es de nadie, eso es una simplificación irresponsable, banal y de mala calidad. Y la calidad es, en mi opinión, tratar a los ciudadanos como adultos y asumir a veces decisiones complicadas y difíciles, amparar a la gente, empatizar con ella, ser sensible a sus problemas y buscar las mejores soluciones pero desde el realismo y la responsabilidad, no apelando a los sentimientos. El tema de la sentimentalización de la política es uno de los grandes asuntos de este tiempo y tiene que ver con el nacionalismo y con el populismo, por eso yo te hablaba de lo de la racionalidad. Eso pasa mucho con los grandes maestros que han sido siempre nacionalistas, pero pasa igual con el populismo; es convertir los sentimientos en fuente de derecho. Como yo me siento de tal manera, apelo a tus sentimientos y te inyecto en vena sentimientos: de agravio, de victimismo, de que hay otro que está intentando perjudicarte de alguna manera… Convertir esa base sentimental e irracional en fuente de derecho y en fuente de acción política. El nacionalismo es clarísimo en eso.

Pero estamos hablando de otra cosa.

Cuando yo hablo de la calidad insisto en tratar a la gente como adultos. Me parece esencial que empecemos a tratar a los ciudadanos como adultos.

¿Por qué cree que eso no sucede? Sus hijas y los míos por suerte no tienen esa disyuntiva, pero mucha gente sí. La disyuntiva de tener que forzar el discurso que, según usted, es de buenos y malos. Pero hay un presupuesto que se puede dedicar a que, por ejemplo, los libros de texto vuelvan a ser gratuitos, porque insisto en que sus hijas y los míos no lo necesitan, pero la inmensa mayoría de la gente quizá sí.

El caso concreto de los libros de texto gratuitos. Mirémoslo y si hay dinero suficiente, por supuesto. Todos queremos intentar que la gente que tiene menos oportunidades tenga las máximas posibles.

¿Cree que todo el mundo, incluido el PP? ¿Y por qué no se hace?

Sí, claro que sí. La voluntad, por supuesto que sí.

¿Por qué cree que la gente percibe lo contrario?

Bueno, ahí es donde te hablo de muchos asuntos y uno que tiene que ver con hacer política. Es difícil tomar decisiones desde el realismo y la responsabilidad. Siempre es más difícil. Ser irresponsable y, digamos, prometerlo todo es muy fácil: eso es gratis total y prometes hasta que te toca gestionar. A la señora Colau dentro de cuatro años la veremos. Bueno, vamos a ver a lo largo de cada decisión que vaya tomando cómo hace compatible un discurso populista con la realidad. Y le hablo sobre gestión, que es una palabra que a mí me genera una frialdad inmediata, con la realidad. Con la realidad y con la acción política. O sea, que la voluntad de hacer las cosas bien la tenemos todos los partidos políticos, creo. Cada uno con sus ideas muy distintas unos de otros. Luego, en mi opinión, hay ideas y no solo ideas, sino maneras de abordar la política que son profundamente irresponsables y que apelan a la irracionalidad y a los sentimientos y, por tanto, profundamente perjudiciales para los ciudadanos.

Manuela Carmena: ¿qué le sugiere a Cayetana Álvarez de Toledo? ¿Qué tiene de bueno y de malo? ¿Cómo me la describiría?

Para mí, como no viví aquí los años de la Transición por una cuestión generacional, no me evoca lo que para alguna gente. Para mí, personalmente, Manuela Carmena no era una absoluta desconocida, pero casi. Yo soy de esas personas que ha descubierto que existe Manuela Carmena en una dimensión, digamos, más concreta, en esta campaña electoral. Lo cual también lleva a una cierta reflexión sobre, primero, la posibilidad de personajes que no existían hace poco políticamente y que de pronto existen, aunque es verdad que ella tiene una cierta carrera reconocida por algunos sectores sociales; y segundo, también probablemente de la propia campaña electoral que se hizo. La decisión de hacer una confrontación directa con ella.

¿Se refiere a por parte del PP?

Sí. Que le ha podido ayudar la confrontación directa que ha marcado el PP, Aguirre. Con ella personalmente. Yo creo que la confrontación con las ideas populistas está bien, pero probablemente al hacer una confrontación directa con ella hemos contribuido todos a convertirla en una figura aglutinante y movilizadora de un espacio político, que es el sueño de la izquierda.

¿Se ha pasado el PP de frenada con Carmena?

No diría pasar de frenada. No sé, son expresiones que no utilizo. Le vuelvo a repetir lo que he dicho: creo que era menos conocida que lo que acabó siendo. En fin, quizá por méritos propios, pero también por ajenos.

Pongamos que no da tiempo y usted, en minoría, no consigue que haya una renovación de ideas, de proyecto, de caras, de lo que sea, en el PP. Las elecciones están aquí al lado, dentro de cinco o seis meses. No se produce esta renovación antes de las generales y se llega a las elecciones en las mismas circunstancias, ¿qué hace Cayetana Álvarez de Toledo?

No sé. De hecho, yo estoy en política, creo en la política y creo que soy más necesaria en política que nunca. Y eso es lo que le puedo decir.

Bien, pero dentro de seis meses imagino que seguirá creyendo en la política.

Seguiré creyendo en la política.

¿Y en el PP?

Seguiré creyendo que el PP necesita política y que España necesita un PP que haga política.

¿Lo creerá desde dentro?

Es una decisión mía.

Usted tendrá dos opciones: quedarse o irse.

Yo estoy para quedarme. Yo quiero seguir en política, por supuesto.

En estos días de tsunami, ¿Ciudadanos se le ha acercado?

No.

¿Y usted a Ciudadanos?

No, no.

¿Cómo ve los resultados, la campaña, todo lo que ha pasado con Ciudadanos?

Yo creo que Ciudadanos se ha equivocado de estrategia.

¿Qué tendrían que haber hecho?

Creo que toda la valentía y la claridad de ideas que han demostrado en Cataluña no la han demostrado a lo largo de esta campaña electoral y se han instalado en una cierta indefinición y en un cierto tacticismo que me parece que ha recortado sus posibilidades electorales.

¿Populismo también?

No, no.

¿Complejo?

Eso es otra cosa. Un cierto complejo y una cierta indefinición y un cierto tacticismo. Creo que ha habido eso de «soy el centro pero no soy nada», que es un territorio difícil en el que situarse. Yo he escuchado alguna vez a Albert Rivera decir que sus referentes, no ideológicos pero si en cuanto a aspiraciones políticas, eran Nick Clegg y François Bayrou, que son dos políticos perfectamente respetables y con ideas, algunas de ellas muy sensatas y defendibles, pero que no son los grandes partidos que deciden en sus países. Y yo creo que si Ciudadanos hubiera tomado la decisión de —claramente, a nivel nacional— sustituir al PP y ser un PP moderno y renovado hubiera tenido mucho más éxito en las urnas del que ha tenido.

¿Es la derecha moderna, como dicen algunos? Incluso lo critican así desde el PSOE.

No han querido hacerlo. No están queriendo hacerlo.

¿Parte de sus votantes son esos?

Hay parte de sus votantes que son votantes del PP jóvenes. Y luego creo que ha habido gente que les iba a votar antes de la campaña, al principio de la campaña, pero que a lo largo de la campaña decidieron no hacerlo. Algunos habrán vuelto al PP y otros a la abstención. Esa es mi percepción. No soy experta en demoscopia, pero mi percepción es esa, por lo que he visto en gente con la que hablo. Es más, creo que tenían la posibilidad, insisto, de haber crecido mucho más a costa del PP presentándose con toda claridad y con toda nitidez como una versión mucho más moderna, nueva, joven, fresca del Partido Popular y con ideas definidas, claras, valientes. Creo, insisto, que han preferido jugar a una bisagra táctica y se han quedado en una relevancia más limitada. Es decir, en Madrid tienen evidentemente una posición de relevancia en la medida en que podrían pactar un gobierno con Cifuentes, y también en Andalucía; pero respecto a las posibilidades que parecían tener al principio de la campaña, son mucho menores. Y creo que es una reflexión que ellos tendrían que hacer y bueno, yo no tengo por qué meterme en lo que ellos hagan.

¿Lo ha hablado con Albert Rivera?

No, no lo he hablado. Esta es la primera vez que expreso públicamente esta opinión, o sea que no.

¿Eso la aleja de Ciudadanos?

He observado con mucho interés el fenómeno de Ciudadanos, como mucha gente que estamos en el PP y casi todo el mundo, creo. Insisto, yo tengo mucha admiración por lo que han hecho en Cataluña. Creo que, de hecho, en Cataluña sí han conseguido su objetivo electoral, que no es una total sustitución del PP pero sí se han comido un espacio del PP impresionante. Mucho más que el PSC, si no me equivoco. Creo que el PP tiene que hacer en Cataluña una reflexión respecto a eso muy importante. El PP de Cataluña se ha convertido en una fuerza muy muy reducida, no voy a decir residual, pero en un partido muy reducido. Y lo mismo en el País Vasco y lo mismo en Navarra. Nosotros tenemos que hacer una reflexión muy seria sobre nuestra posición en el País Vasco, Cataluña y Navarra. Respecto a Ciudadanos, en el fondo, todo lo valiente y lo clara que ha sido su política de sustitución del constitucionalismo más vinculado al PP en Cataluña, la han abandonado al dar el paso nacional. Creo que no ha sido un acierto total.

Hemos hablado de lo que puede pasar dentro de seis meses, si sigue o no en política. ¿Liderará algún tipo de candidatura al proyecto o a usted no le interesa? Digo en primera línea, no como una diputada más.

Insisto en la necesidad de proyecto e insisto en la necesidad de cambios profundos.

¿Estando en una candidatura, sí o no?

Si se abriera un proceso de renovación me encantaría participar con magnificas personas que hay en este partido. Por supuesto.

¿Por qué siempre tienen tanto miedo a decir nombres? ¿Por qué no se puede decir, como ha dicho Herrera o el propio Aznar: «A mí me gusta Pablo Casado», o «Yo soy más de Soraya Sáez de Santamaría o de Borja Sémper»? ¿Por qué les da tanto miedo decir nombres? Eso no significa que eso vaya a inhabilitar a los demás.

Es que yo tampoco tendría clarísima la persona que tendría que liderar eso. Creo que eso también es parte de la tarea que hay que hacer ahora. Hay mucha gente, insisto. Es muy difícil ver ahora, digamos, liderazgos. El debate nominalista siempre me ha parecido un problema imprescindible. Necesario pero problemático. De hecho, fíjese lo que le voy a decir: es posible que aquí haya dos elementos que están frenando la renovación, creo. Uno es este asunto de los tiempos, el temor a que el tiempo no sea suficiente para renovar, cosa que to creo que sí es suficiente; y luego la falta de consenso respecto a la alternativa. Creo que la mejor manera de resolverlo es que empiecen a surgir personas dispuestas.

A confrontar candidaturas.

A confrontar candidaturas, confrontar proyectos, confrontar ideas. A debatir.

¿Y eso puede ocurrir en un partido tan cerrado como lo decía antes?

Ojalá.

¿Qué le dice la intuición?

Ojalá que pueda ocurrir. Yo no descarto nada, lo digo sinceramente. No descarto nada porque creo, como decía antes, que estamos cerrando una etapa. Creo que estamos terminando una etapa que quizás puede ser más larga, quizás se vaya hasta después de las elecciones generales. En mi opinión, cuanto antes mejor se debería empezar una nueva etapa. Y en ese fin de una etapa y el inicio de otra pienso que vamos a ver muchas cosas que hasta ahora no hemos visto en el PP, y creo que deberíamos verlas. Y una de esas probablemente sea que haya debates más abiertos sobre proyectos y por tanto también, inevitablemente, sobre liderazgos y personas.

¿La edad influye? ¿Es un factor a favor para la generación a la que usted pertenece? También se ha hablado mucho de eso y se ha criticado a Rivera. El propio Herrera lo dijo el otro día mencionando a Pablo Casado.

A Rivera se le criticó otra cosa. No se le criticó el promover que haya gente joven. La frase fue desafortunada, aunque fue una ocurrencia en el fondo. Y lo dijo, luego lo intentó matizar, pero lo había dicho; él volvía a reproducir lo que había dicho y había dicho lo que se decía que había dicho, que era que la regeneración de la democracia tiene que venir por quienes han nacido en democracia. Yo eso no lo comparto.

¿No? ¿La regeneración puede venir por la generación que está en el poder?

Por una mezcla de generaciones. Para mí, la edad no es un criterio. Pero los proyectos los encabeza una persona que, evidentemente, puede consensuar unas decisiones con su equipo, pero las encabeza esa sola persona. El presidente del Gobierno es una, el líder de la oposición es otra. En general, una renovación viene acompañada de un cambio generacional, porque es natural. Porque la gente que ha estado muchos años en política ya las has visto, ya han participado en proyectos.

En parte, lo que dijo Rivera.

Es lógico que tiene que venir acompañado de un cambio generacional y natural, digamos. Hay mucha gente en política entre treinta y cuarenta y cinco años que ya es hora de que empiecen a salir, que se les vea. Pero no establezco para nada el límite de edad o la edad como criterio esencial. Realmente no lo establezco, entre otras cosas por mi brevísima experiencia en un ámbito que es el político pero que no es el político de partido, sino el de Libres e Iguales. Y la gente que he convocado en torno a ese proyecto forma parte, en mi opinión, de lo mejor que tenemos en España. Mucha de ella de distinta sensibilidad ideológica, pero de edades muy diferentes. Ahí tienes a Nicolás Redondo, tienes a Paco Sosa Wagner, a Mario Vargas Llosa, Fernando Savater, Santiago González, Arcadi Espada, Félix de Azúa… Toda esa gente tiene que opinar del futuro de España, me parece. Tiene que participar.

Sí, pero no es opinar, es tomar las decisiones como número uno, insisto.

Pero ¿por qué el hecho de ser más joven es una garantía de mayor eficacia? No necesariamente.

En la tesis de Ciudadanos, es garantía de cambio.

Y el cambio está bien si está acompañado de las buenas ideas y de un proyecto sólido. De una mejora. Cambiar por cambiar y tener más jóvenes en lugar de gente de otra generación al final solo es un cambio cosmético.

Terminamos en el mismo punto que comenzamos: de todas las llamadas, ¿cuál le ha sorprendido más? Por inesperada, porque no es de la tesis que usted defiende, porque es alguien que no había dado ese paso, porque le transmite un mensaje que le hace pensar: «Madre mía, cómo estará el partido para que esta persona se haya puesto en contacto conmigo».

No, no.

¿No ha habido ninguna?

No voy contar ninguna llamada privada ni ninguna conversación privada.

No digo que me diga el nombre, digo que si ha habido alguna llamada o mensaje que le haya sorprendido en ese sentido. De alguien que hasta ahora estaba más en otra tesis y ha dado el paso hacia usted.

Es que las llamadas que se han producido son ya una eclosión de reflexiones y comentarios públicos. Casi no hace falta saber más.

¿Lo mismo ha sido en privado?

Hasta ahora se podía producir alguna llamada furtiva, algún comentario de tipo: «Cayetana ha dicho esto». Conversaciones más privadas. Pero ahora la gente está hablando mucho más en público.

¿Se ha perdido el miedo?

Es que el miedo es una palabra que colocaría al resto de la gente que no ha hablado hasta ahora en una situación que no creo que sea justa, como si hubiera sido gente que ha tenido miedo de hablar. La gente no hablaba por muchos motivos; algunos quizá por miedo, muchos por su manera de entender la responsabilidad ante su partido. Y eso es muy válido.

¿Por lealtad?

Por lealtad, por responsabilidad. Hay gente que cree que no conviene hablar porque nos perjudica electoralmente. Y eso es perfectamente legítimo. Lo que ha pasado es que la derrota produce la sensación de que tenemos que intentar todos contribuir a arreglar esto. Y probablemente sea la hora de expresarnos públicamente sobre cómo tenemos que arreglar esto. Creo que la rueda del presidente comentando los resultados electorales ha contribuido a que mucha gente, que en otras circunstancias no habría hablado, haya decidido hacerlo.

¿Por decepcionante?

Sí, creo que sí.

¿Por qué? ¿Porque no hizo autocrítica?

Por la ausencia de autocrítica y por la sensación de que no iba a cambiar absolutamente nada y que todo seguiría igual. Y la derrota ha convencido a mucha gente de la necesidad profunda de cambios, y la sensación de que el presidente estaba diciendo «aquí no va a cambiar nada» ha motivado a la gente a decir: «Tenemos que cambiar». Y el cambio empieza por expresar nuestra opinión sobre esa necesidad.

Voy a insistir: ¿alguna llamada sorprendente? Simplemente, alguien que no esperaba que diera ese paso.

¿Qué puede haber más sorprendente que el presidente de una Comunidad Autónoma diciéndole al presidente del Gobierno que se mire ante el espejo? Contésteme a esa pregunta.

En el PP, porque los barones del PSOE se disparaban de una manera tremenda, no solo en la última etapa.

A Zapatero nunca le dijeron que se mirase en el espejo.

¿Y a Felipe González?

Igual. Por eso lo digo. ¿Qué puede haber más sorprendente que eso? ¿Qué puede haber más sorprendente que el Gobierno de una Comunidad Autónoma pida la dimisión de un ministro? Estamos asistiendo a cosas muy sorprendentes. Cualquier llamada que yo haya podido recibir no supera en contenido sorprendente a ninguno de estos hechos.

