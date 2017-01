Por qué es tan bueno el puente de la Barqueta

El puente de la Barqueta de Sevilla es uno de los más famosos de España y es reconocido en el mundo de la ingeniería y arquitectura por su elegancia y diseño. ¿Qué tiene de especial? La primera impresión que transmite es que se trata de una estructura muy simple: un arco blanco, unos tirantes rojos, un tablero metálico… Pero esa innegable limpieza y aparente sencillez encierra secretos que hay que saber observar. Así que vamos a afrontar el reto de intentar entender las virtudes del puente de la Barqueta mediante algunas aproximaciones intuitivas, varios ejemplos de andar por casa y echando mano de los mínimos conceptos técnicos posibles.

Es un arco

Empecemos por el principio. El puente de la Barqueta es un arco: hasta ahí estaremos todos de acuerdo. Las condiciones del concurso, que pedían un solo vano y una altura libre sobre el río Guadalquivir muy ajustada, parecían sugerir como óptimas las tipologías atirantadas o en arco, opción que eligieron los ingenieros de caminos de Apia XXI autores del proyecto, Juan José Arenas y Marcos J. Pantaleón. Pero los arcos que nos enseñaron en su momento en la asignatura de Historia estaban formados por piedras, mampuestos o sillares, en general colocados trazando una semicircunferencia para transmitir el peso que se colocaba sobre ellos hacia los laterales (los arranques del arco). Por así decirlo, tenían un comportamiento pasivo: el arco se ponía debajo y soportaba estoicamente lo que se le venía encima (el peso de la piedra). Primera sorpresa: el arco de la Barqueta no tiene nada más que aire sobre su lomo. A diferencia de los arcos inferiores, cuando el arco está en una cota superior al peso que ha de sustentar se necesita un elemento más activo que ha de tirar hacia arriba del tablero del puente. Como supondrán, para eso están los tirantes rojos que unen el arco y el tablero.

Segunda sorpresa, que ya no es tan fácil de percibir a simple vista: el arco, voluntariamente, se diseñó con una directriz circular. Vamos a ver, ¿no habíamos dicho que los arcos que describen tramos de circunferencia no son eficaces porque en general no funcionan exclusivamente a compresión (es decir, no son antifuniculares)? Sí, PERO. En este caso, al tratarse de una estructura de acero, las posibles tracciones que aparecen en el arco por no ser antifunicular no son tan preocupantes como en un arco de hormigón armado, que cuando se fisura se corroe la armadura, o en uno de mampostería u hormigón en masa, que apenas resisten a tracción. El acero en cambio presenta la misma resistencia a tracción que a compresión: es más, puede ser más preocupante la compresión que la tracción por ciertos efectos de segundo orden. Otra de las razones para elegir la circunferencia fue meramente práctica: el replanteo por tramos (dovelas) de una circunferencia es mucho más sencillo que el de una parábola, generalmente la directriz idónea para los arcos, por lo que se facilitaba la prefabricación. Con los medios técnicos de hoy en día se pueden preparar en taller dovelas con la geometría que se quiera, pero hay que recordar que estamos hablando de finales de los años ochenta… y de España, donde no había tradición en estructuras de este tipo puesto que en general se ejecutaban en hormigón armado. De hecho, proponer una estructura metálica fue una apuesta muy arriesgada, aunque fue justificada por el ajustado plazo que tenían que cumplir (diez meses), prácticamente imposible en el caso de un arco de hormigón, y por la solvencia y prestigio en este ámbito de Ensidesa, una de las empresas que se presentó al concurso en UTE con Auxini y encargaron el proyecto a Apia XXI. Y por último, tal vez el argumento de más peso para elegir el arco de circunferencia, estaba el componente estético: a los autores les gustó más. Irrebatible.

Por otro lado, los arcos metálicos se dividen en dos grandes grupos: los que están formados por triangulaciones de barras de acero (del estilo de la torre Eiffel) o los que presentan caras completamente planas. El arco de la Barqueta no pertenecía a ninguno de esos grupos puesto que ni estaba formado por barras ni eran caras lisas sino que presentaba unos rebajes longitudinales. En el caso de los arcos de caras planas, mientras que desde el exterior se ve una superficie lisa, en su interior cuentan con una serie de estrías, formadas por perfiles metálicos en U o doble T para rigidizar las chapas y evitar inestabilidades locales por la elevada compresión a la que estará sometido el arco. Además de dotar de una dimensión escultórica a la estructura, crear juegos de luces y sombras, disimular las soldaduras y minimizar las aguas que suelen aparecer en los grandes paños metálicos lisos, los rehundidos de la Barqueta autorrigidizan la sección metálica y hace innecesario introducir perfiles metálicos en el interior del arco.

Es una puerta

El propósito inicial del puente era crear una nueva conexión entre el núcleo urbano sevillano y una de las puertas del recinto de la Expo 92, en la isla de la Cartuja. El concurso incidía en que iba a ser una entrada peatonal (durante unos años se denominó pasarela de la Barqueta por este motivo) durante la exposición, por lo que los ingenieros pensaron respecto a la experiencia del viandante. Decantados por una solución en arco superior, llegaba el problema de transmitir la fuerza del arco al terreno que, siguiendo la directriz circular, se intuía que debía atravesar el tablero para llegar al suelo. Pero que un arco de casi tres metros de anchura se empotrara en la mediana se consideró un obstáculo visual que iba a afear la puerta de entrada a la Expo. Quitemos el arco de en medio, debieron de pensar, para lo que tradicionalmente se presentaban dos opciones: ejecutar dos arcos en lugar de uno, bien paralelos por el exterior del tablero o convergentes en la vertical de la mediana (aunque duplicar el arco era innecesario estructuralmente), o realizar una abertura —un pasadizo— en el arco en su encuentro con el tablero. En lugar de echar mano de lo ya experimentado, los autores idearon una novedad mundial: el arco se apoyaría en un pórtico triangular cuyas patas nacerían fuera del tablero. Los pies de este pórtico, como ni soportaban tirantes ni tenían un peso propio elevado, eran elementos rectos, tangentes al arco en el punto de encuentro, un nudo de gran complejidad constructiva. Los pórticos además actúan simbólicamente como puertas de acceso y salida del puente y permiten un paso diáfano a excepción de los discretos tirantes, que ocupan lo mismo que unas farolas.

Por si fuera poco, con esta solución la longitud del arco en sí se reducía de forma significativa y mejoraba notablemente el comportamiento estructural del mismo: al tener el arco 108 metros reales de distancia entre extremos (o luz) en lugar de 168 puesto que se reducía su longitud en 30 metros a cada lado con los pórticos, es 2.5 veces mayor la carga crítica que le produciría pandeo lateral (uno de esos efectos de segundo orden que mencionábamos), un fenómeno similar a lo que sucede cuando nos apoyamos en un bastón delgado. Para solucionarlo, la sección debería haber sido bastante más grande o tendría que haberse arriostrado transversalmente de alguna forma, por ejemplo con dos planos de tirantes oblicuos que iban a afear el aspecto final del puente.

Para visualizar las dimensiones que hemos estamos manejando, tomemos un ejemplo en ¡campos de fútbol!: el arco, con 108 metros de luz, puede pasar de portería a portería sin tocar el suelo, solo que en este caso en lugar de descansar sobre el larguero se empotraba en el vértice de los pórticos inclinados.

De nuevo, las proporciones utilizadas se basan más en la estética que en razones estructurales: los apoyos de las patas de los pórticos están separados 30 metros, que como hemos dicho, es la misma longitud en planta del pórtico. Como curiosidad, prácticamente 30 metros es también la flecha del arco (para ser exactos, 29.84 metros de distancia entre el tablero y la directriz del arco en su punto más alto). Desgraciadamente, no he sido capaz de encontrar una relación sencilla entre esta cifra, el número áureo, y alguna otra magnitud significativa del puente que alimente la dimensión esotérica o mística del mismo.

Es un puente

Para cruzar el río Guadalquivir era necesario crear una plataforma (el tablero del puente) por donde pudieran circular tanto vehículos como peatones. En la Barqueta, el tablero además es indispensable para que el arco no se derrumbe.

Los arcos tienen un buen comportamiento estructural y son fáciles de diseñar y construir, pero tienen por el contrario la pega de que transmiten todo el peso que soportan a la cimentación con un ángulo oblicuo y concentrándolo en una superficie muy pequeña, y el terreno no siempre es capaz de soportarlo. En el caso de la Barqueta, la ribera del Guadalquivir era «relativamente floja», por lo que ejecutar una cimentación directa del arco se antojaba complicado por el corto plazo de las obras que ya hemos comentado. Para solventar este inconveniente, Arenas y Pantaleón optaron por proyectar una tipología de puente denominada bow string; «arco atirantado» es la traducción libre que se utiliza por aquí, pero para comprender mejor su funcionamiento, propongo llamarlo arco de Robin Hood. Ya saben, el arco del ladrón de los bosques o el que tenían los indios en los westerns clásicos: un palo curvado y una cuerda tensa; todos hemos jugado alguna vez con ellos. Si apoyamos los dos extremos de la parte curva de un arco de este tipo en el suelo y presionamos la madera, vemos que la cuerda se tensa al mismo tiempo que la parte curva se deforma. Si seguimos aumentando la presión, llegará un momento en que se romperá la cuerda o la madera, dependiendo de qué resista más. Pues el esquema estructural del puente de la Barqueta es así: el tablero funciona de cuerda que es tensada por el arco, que está presionado por los tirantes.

Si aún no está convencido, le expongo un supuesto práctico. Imagine que tiene un día malo y decide hacer un poco el bobo para animarse. Elige ir a una pista de hielo con dos pares de patines: unos puestos en los pies y otros en las manos. Bueno, en fin, cada uno se anima como puede. Total, que en medio de esta vorágine por perder la dignidad se dispone a hacer el pino puente en mitad de la pista, separando además en torno a medio metro brazos y piernas (obviamente apoyando los patines de manos y pies en el hielo). Intente elevar el culo con alegría, dibuje una buena curva con su torso, no sea tímido a estas alturas. Si sigue estas instrucciones, con un poco de mala suerte se desnucará o al menos se abrirá una brecha en la coronilla al golpear en el hielo. En un primer momento, con el impulso creía que iba a lograr objetivo de dibujar una U invertida con su cuerpo, pero cuando lo pierde, entra en juego la componente horizontal de su peso y el rozamiento casi nulo del hielo, y acaba despatarrado. En cambio, como lector asiduo de Jot Down es posible que sea aficionado al shibari, el arte erótico japonés del atado. Así que echando mano de esos conocimientos, si nos amarramos sendas muñecas y tobillos por un lado, y los tobillos y muñecas alternos por otro e insiste en perseguir su sueño de hacer el pino puente en una pista de hielo, verá que no se descalabra ahora: la cuerda entra en tensión absorbiendo la componente horizontal de su peso y evita que se desplome de nuevo. Otro tema es que se desriñone o se le suban los gemelos, pero eso ya excede el temario de este ejercicio.

Si la postura y el bochorno permiten que nos llegue la sangre suficiente al cerebro, podemos plantearnos una duda razonable: la Barqueta está abierto de patas y no es algo obsceno o chabacano como se siente usted ahí, en mitad de la pista, con todos los patinadores estupefactos observándolo y los miembros del equipo de seguridad acercándose poco a poco con las manos ocupadas con en el espray de pimienta y la porra. Se siente pesado, expuesto, en dudoso equilibrio, con las cuerdas cortándole la circulación y aborreciendo el momento en el que pensó que esto era una buena idea. En cambio, el arco de la Barqueta aparenta saltar sobre el tablero con alegría y seriedad, con agilidad y rotundidad al mismo tiempo. Lo opuesto a usted ahora mismo, en resumen.

En efecto, el tablero funciona como las cuerdas que unen nuestras muñecas y tobillos. Tanto en sentido longitudinal, como en el arco de Robin Hood, como en sentido transversal, puesto que los pórticos triangulares también tenderían a abrirse. Ahora ya comprende la función del tablero, indispensable para el equilibrio global del puente. Casi aprecia la tensión que soporta. Es capaz de ver el arco y el tablero como un conjunto, una unidad. Así, resulta que todo el puente funciona como si fuera una de esas horripilantes vigas prefabricadas de hormigón que solo es necesario apoyar en sus extremos: el puente de la Barqueta se apoya únicamente en los cuatro extremos de las patas de los pórticos, en este caso en unas sobrias columnas de hormigón que podrían formar parte de un nuevo orden geométrico.

La construcción del puente tuvo muy en cuenta su funcionamiento estructural. Debido a que una vez ejecutado se comportaba como un bloque monolítico, se decidió construirlo sobre cimbra en seco en una de las márgenes, paralelo al río, y después girarlo hasta su posición definitiva. Esta maniobra se realizó mediante barcazas y fue posible puesto que el puente, al ser metálico y no de hormigón, era ligero. No obstante hubo un problema durante el primer intento de giro debido a que aparecieron unas inesperadas ráfagas de viento que por un momento dejaron la estructura a la deriva. Al segundo intento se consiguió; se colocó en su sitio, se conectó con las carreteras de sus extremos, se convirtió en un icono de la Expo 92, de Sevilla y de la ingeniería, y hasta hoy.

Es una maravilla

Dejando de lado la limpieza y belleza de sus líneas, puesto que la valoración estética es muy subjetiva, tal vez lo que más llama la atención del puente de la Barqueta es que casi se percibe el recorrido de las fuerzas: el peso del tablero y los vehículos sube por los tirantes, circula por el arco, se bifurca en los pórticos de entrada y se deposita en los cuatro apoyos, que no se desplazan al estar firmemente sujetos por el propio tablero. Una clase magistral de estructuras a cielo abierto.

Pero además, las virtudes del diseño se convierten en ventajas constructivas y viceversa: al disponer de poco plazo es más apropiado ejecutarlo en estructura metálica por las ventajas de prefabricación y montaje; al ser el tablero metálico pesa menos y no necesita dos planos de tirantes para sostenerlo, que ya hemos dicho que es una solución visualmente peor; al reducir la longitud del arco gracias a los pórticos no corre peligro de sufrir pandeo lateral y tampoco necesita dos planos de tirantes; los pórticos son un recurso estructural que se transforma en gesto, en un concepto simbólico de puerta; al tratarse de un bow string, un arco de Robin Hood, es factible considerar su ejecución en la ribera y realizar un giro puesto que se comporta como una viga gigante; los rehundidos del arco hacen que sea más vistoso y además más rígida la sección; al ser bow string no es necesario ejecutar una cimentación compleja que pondría en peligro la ejecución en plazo; al construirlo en una de las márgenes no es necesario realizar apeos en el lecho del Guadalquivir, con el sobrecoste y plazo que habría acarreado… Etcétera. Una ventaja genera otra y así sucesivamente. Un diseño redondo, ingenioso, original, bello. Por todo esto es tan bueno el puente de la Barqueta, aunque se podría resumir en una sola frase, en una pregunta retórica que tiene su historia: el periodista Andrés Montes se hizo famoso por su estilo dinámico de narración y porque utilizaba muchas coletillas o ponía motes a los deportistas. En la NBA, en el caso de Tracy McGrady, un jugón dos veces máximo anotador de la liga, el apodo era una pregunta: «¿por qué eres tan bueno, McGrady?» Pues eso, ¿por qué eres tan bueno, puente de La Barqueta?

Para saber mucho más y bastante mejor

«El Puente de la Barqueta, sobre el viejo cauce del río Guadalquivir, en Sevilla». Juan José Arenas y Marcos J. Pantaleón. Revista de Obras Públicas nº 3311, junio 1992.