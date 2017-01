¿Cuál ha sido el mejor musical de los últimos años?

Este fin de semana se ha estrenado en nuestro país bajo el título La ciudad de las estrellas la película que unos días antes había logrado llevarse más Globos de Oro que ninguna otra anteriormente: mejor comedia o musical, mejor director, mejor guion, mejor actor, mejor actriz, mejor canción y, por supuesto, mejor banda sonora. Es un género poco frecuente que parecía haberse quedado en el pasado pero, al igual que el wéstern, ha regresado con brío en los últimos años. Al menos en las pantallas occidentales, el cine indio ha mantenido constante una enorme producción de musicales que desconocemos concienzudamente y seguro que algún paladar exquisito sabrá apreciar. Así que centrémonos ahora en el otro lado del mundo para repasar las películas de este género que hemos visto en los cines desde el año 2000 en adelante y votemos por nuestra favorita.

(La caja de voto se encuentra al final del artículo)

_______________________________________________________________________

Los miserables

Si hemos de creer su autobiografía, Eugène-François Vidocq fue desde muy joven un pendenciero que se movió por los bajos fondos parisinos durante la época revolucionaria, protagonizó múltiples duelos durante su estancia en el ejército, fue condenado a galeras, tuvo una extensa lista de amantes y esposas, se fugó de prisión siempre que quiso y llegó a trabajar como infiltrado de la policía con tanto éxito que en cierta ocasión lo reclutaron para matarse a sí mismo. Pasó a la historia como fundador de la Policía Nacional francesa y de las técnicas modernas de criminología, pero también, de forma más indirecta, cuando sirvió de inspiración a su amigo Victor Hugo para su obra Los miserables. La novela tendría varias adaptaciones como musical tanto en cine como en teatro, siendo la más reciente esta protagonizada por Hugh Jackman y Anne Hathaway, que fue un gran éxito de público y ganó infinidad de premios. Curiosamente este pasado verano su tema principal estuvo en el centro del debate político estadounidense, convertido por los seguidores de Trump en su himno después de que Clinton los llamara «deplorables», y el ahora presidente electo pasara entonces a usarlo para abrir sus mítines.

_______________________________________________________________________

Moulin Rouge

Aquí podemos ver una trayectoria similar. Alejandro Dumas hijo publicó la novela La dama de las camelias basándose en su propia vida, que más adelante Verdi convertiría en ópera en La Traviata. Mucho tiempo después, fascinado por la atención que despertaban las películas musicales en la India, Baz Luhrmann hizo una adaptación al cine de forma muy libre, añadiéndole ese toque suyo que desde luego no pasa desapercibido. El resultado fue un musical de ritmo frenético y visualmente deslumbrante, un filme «deconstruccionista e irreverente» según unos críticos y según Carlos Boyero «una gilipollez». En principio ambientado en el París bohemio de finales del XIX, vemos cómo van sucediéndose los números en los que se versionan éxitos de la música contemporánea, como «The Show Must Go On» de Queen, «Smells Like Teen Spirit» de Nirvana o el «Material Girl» de Madonna que vemos arriba.

_______________________________________________________________________

Sweeney Todd

En este caso también hay quien afirma que la leyenda de este despiadado barbero tiene una base real. El musical de Broadway fue muy aclamado y Tim Burton quiso llevarlo a la pantalla con su característico estilo, de hecho resulta inevitable recordar a Eduardo Manostijeras cuando escuchamos al protagonista cantar que con esas navajas de plata «mi brazo está completo de nuevo». No sabemos si será el mejor, pero al menos sí ha sido catalogado como el musical más sangriento de la historia del cine. De él cabe destacar además la potente voz de Johnny Depp y la presencia de Alan Rickman, quien como otros tantos nos dejó este pasado año.

_______________________________________________________________________

Bailar en la oscuridad

Un rasgo común de las mentes privilegiadas es ver más allá de las apariencias, captar significados que a los demás mortales se nos escapan, como que por ejemplo Grease trata sobre un pueblo maldito. Una conclusión con la que seguro que hubiera coincidido el bueno de Jeff, quien no entendía los musicales porque en su vida diaria nadie se ponía de repente a cantar y bailar, pero dentro de la mente de Selma sí: era su forma de colorear una vida que iba sumiéndola en las sombras. Del choque entre dos mutantes tan insólitos como Björk y Lars von Trier estaba claro que algo convencional no iba a salir, una historia conmovedora que se llevó la Palma de Oro de Cannes.

_______________________________________________________________________

Chicago

Durante la década de los sesenta el Óscar a la Mejor Película parecía reservado a los musicales: en 1961 lo obtuvo West Side Story, en 1964 My Fair Lady, el año siguiente Sonrisas y lágrimas y en 1968, Oliver. Desde entonces, la nada más absoluta. El género pareció caer en desgracia, aunque los títulos mencionados, lejos de ser olvidados, pasaran a ser clásicos. Después de tres décadas de vacío en 2002 Chicago lo volvió a ganar. Los números de Catherine Zeta-Jones fueron sin duda lo más memorable de la cinta, aunque también aparecían por ahí Richard Gere —el musical no es lo suyo—, Renée Zellweger con su primera cara y también en una fugaz aparición quien llegaría a ser el detective Jimmy McNulty.

_______________________________________________________________________

Into the Woods

Tras el buen resultado anterior su director, Rob Marshall, probó suerte con la adaptación de un musical de Broadway que a su vez se basaba en una película, Ocho y medio de Fellini. Para evitar confusiones al título se le añadió medio punto más, Nine. Pero la acogida esta vez resultó bastante más tibia. No se desanimó y años después volvió a intentarlo con esta otra adaptación de un musical que recogía el universo de los hermanos Grimm, entrelazando varias de sus historias más conocidas.

_______________________________________________________________________

Mamma Mia!

A la vista del formidable éxito de taquilla de esta producción no es de extrañar que estén proliferando los musicales en estos últimos años. De esta película cabe decir que logró trasladar a la pantalla el espíritu desenfadado y ligero de la música de ABBA.

_______________________________________________________________________

South Park: más grande, más largo y sin cortes

Estrenada en España en la primavera del año 2000, no podíamos dejar fuera un musical tan original y logrado, con temas que homenajeaban a Los miserables, otros que merecieron una nominación al Óscar como «Blame Canada» y algunos tan pegadizos como el que pueden encontrar sobre estas líneas.

_______________________________________________________________________

Frozen

Pese a que Disney haya dejado atrás la animación tradicional en dos dimensiones no por ello tiene por qué renunciar a uno de los recursos más característicos de su cine, como es el de los números musicales que intercala en la narración. En Frozen lo volvió a hacer, merece la pena escuchar de nuevo el tema principal cantado en veinticinco idiomas.

_______________________________________________________________________

El fantasma de la ópera

Aparte de las innumerables versiones musicales en teatro, la novela de Gastón Leroux ha contado con media docena de adaptaciones al cine, de la que esta es la última y probablemente más espectacular.

_______________________________________________________________________

Hairspray

Una de las películas más celebradas de la peculiar filmografía de John Waters fue Hairspray, que en 2002 dio lugar a un musical de Broadway, el cual a su vez cinco años después tuvo una adaptación al cine. En su número inicial pudimos ver al director en un cameo que le venía como anillo al dedo, luego la historia continuaba en un tono que mezclaba nostalgia y sátira en en torno a los tan mitificados años sesenta.

_______________________________________________________________________