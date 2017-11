¿Cuál ha sido la mejor adaptación al cine de una novela de Agatha Christie?

Solo la Biblia y la obra de Shakespeare la superan como autora más leída de todos los tiempos. Se consideraba una artista cuyo trabajo consistía en crear lo que agrade al público, un planteamiento humilde y muy digno que contrasta con el de tantos otros que parecen preferir aleccionarlo y aburrirlo de mil maneras. Su propia vida fue también una historia bastante entretenida, pues pasó parte de su infancia en París, fue enfermera durante la Primera Guerra Mundial (periodo que consideró especialmente gratificante y lleno de sentido), se volvió una entusiasta de la arqueología, se casó dos veces, tuvo una hija, protagonizó algún episodio público notablemente rocambolesco y recorrió de arriba a abajo el Imperio británico en innumerables viajes y estancias que influirían notablemente en sus novelas. Aprovechando que acaba de estrenarse con gran éxito una nueva adaptación en los cines, Asesinato en el Orient Express, recordaremos a continuación algunas de las más destacadas para que voten su favorita o añadan la que falta.

Testigo de cargo

El spoiler es una de las grandes lacras de la sociedad moderna, pisotea nuestras ilusiones arruinando el suspense con el que seguimos una historia y lo peor es que acecha en todas partes. Cualquier comentario en las redes sociales; un tráiler que empeñado en epatar incluya escenas cruciales; a veces la catástrofe puede sobrevenir incluso haciendo una cola y escuchando involuntariamente a los de atrás, pues así es como servidor se enteró del final de El sexto sentido días antes de verla en el cine. Pero este ardid del demonio no es un invento de ahora, la producción en conjunto de Agatha Christie se caracterizaba por plantear un misterio que era resuelto de forma sorprendente e ingeniosa. Un buen ejemplo lo tenemos en esta obra teatral que estrenó en 1953 y que cuatro años después tuvo su adaptación al cine, cuyo cartel precisamente solicitaba al espectador «¡No revele el final… por favor!». La cinta contó con Tyrone Power, Marlene Dietrich y Charles Laughton, mientras que la dirección corrió a cargo de un cineasta de trayectoria deslumbrante, que además con ella abría un periodo particularmente fecundo, porque la siguiente fue Con faldas y a lo loco, luego El apartamento y remató con Uno, dos, tres, Irma la dulce y Bésame, tonto. Casi nada.

Agatha

Esa febril imaginación para idear toda clase de crímenes y conspiraciones se ve que no siempre quedaba circunscrita a su obra literaria. Después de una agria discusión con su primer marido cuando este le pidió el divorcio en 1926, Christie simplemente desapareció de un día para otro. Según la versión oficial tuvo una crisis nerviosa, según otros quiso fingir su propia muerte o secuestro para vengarse de su pareja. El hecho adquirió una extraordinaria relevancia pública y movilizó en su busca un amplio despliegue con miles de personas que culminó con su aparición en un hotel once días después, afirmando que no recordaba nada de los días anteriores. Pues bien, en este episodio de su biografía que tiene algo de performance de sus novelas se centra Agatha, con Vanessa Redgrave encarnándola y Dustin Hoffman como un periodista americano que le sigue la pista.

Diez negritos

Sabemos bien gracias a autores como Christie que el asesino es el mayordomo, así que no es de extrañar que resultara el primer sospechoso a ojos del grupo de invitados en esta solitaria mansión. Todos tienen un pasado y uno a uno están siendo asesinados, así que recelan unos de otros y los espectadores de todos ellos. La novela, publicada en 1939, tuvo un éxito descomunal desde entonces y se estima que ha vendido más de cien millones de copias. Apenas seis años después tuvo la que es considerada la mejor adaptación, que ha pasado a ser de dominio público y pueden por tanto verla aquí.

Un cadáver a los postres

Nuestra escritora supo crear un universo de referencias fácilmente reconocibles, así que entre las versiones que se han hecho de su obra también hay algunas adaptaciones bastante libres e incluso parodias. En este caso la referencia más inmediata es la antes mencionada Diez negritos, solo que ahora la reunión no es de criminales que han escapado de la justicia sino de los detectives más célebres del género, entre los que se encuentran, cómo no, creaciones tan icónicas de Christie como Hércules Poirot y Miss Marple. Aunque de todos los personajes que vemos desfilar por la pantalla el más memorable fue sin duda Jamesseñor Bensonseñora.

Muerte en el Nilo

El citado Charles Laughton fue el primer actor en encarnar a Hércules Poirot, pero el que asoció su rostro en el imaginario colectivo al sagaz detective belga fue Peter Ustinov. Este director de cine, guionista, columnista, presentador de televisión, rector universitario y actor se repartió en mil actividades, pero siempre fue fiel a este personaje al que interpretó en seis ocasiones. Como en el universo de Christie todo parece estar conectado por hilos invisibles, Ustinov estuvo casado con la hermana de Angela Lansbury, que no solo aparecía en esta y otras adaptaciones, sino que unos años después se consolidó como la protagonista de Se ha escrito un crimen, inspirada en el personaje de Miss Marple. De esta película, Muerte en el Nilo, acaba de anunciarse una nueva versión aprovechando el éxito internacional que ha tenido Asesinato en el Orient Express, con la que comparte fórmula, siendo un barco en lugar de un tren el escenario del crimen y la posterior investigación.

Muerte bajo el sol

Si en la anterior Ustinov estrenó el personaje, en esta cinta de 1982 lo interpretó por segunda vez. Ahora la acción se sitúa en un hotel de los Balcanes (aunque en realidad se rodó en Mallorca), donde se ha cometido un crimen y hay nueve sospechosos, cada uno con sus particulares motivos para haber estrangulado a la víctima.

El tren de las 4:50

Margaret Rutherford sería el equivalente para el personaje de Miss Marple, a quien interpretó en cuatro ocasiones. Las adaptaciones al cine siempre exigen una poda de personajes y giros argumentales, así que en este caso es la propia señora Marple la que viajando en tren es testigo fugaz de un asesinato cometido en un vagón de un tren paralelo. Pero no aparece ningún cadáver y las autoridades creen que es solo una ensoñación de una anciana aficionada a las novelas policiacas…

Después del funeral

Así como otros detectives de la ficción eran contratados cada vez que un crimen aparentemente irresoluble había sido cometido, en el caso de la señora Marple la gente iba cayendo muerta a su paso. ¿Hemos de pensar que era casualidad? Precisamente estamos demasiado familiarizados con el género whodunit para no encontrar hilos que conectan sucesos aparentemente aislados. Así que la asesina en serie más sofisticada de la historia de Inglaterra, una depredadora que sabe camuflarse bajo el aspecto de una entrañable anciana, de nuevo está presente justo cuando ocurre otro crimen. Esta vez mientras recauda dinero para la beneficencia casa por casa, hasta llegar a una mansión en la que ve cómo su dueño muere supuestamente de un infarto.

El espejo roto

Esta vez es Angela Lansbury quien se pone en la piel de Miss Marple, acompañada de un plantel de estrellas considerable aunque ya en su ocaso, como Elizabeth Taylor, Rock Hudson o Tony Curtis. A un apacible pueblo inglés llega un equipo de Hollywood para rodar una película de época, uno de sus miembros muere envenenado y por ahí está Marple para investigar el asunto.

Asesinato en el Orient Express

Concluimos con la versión de 1974 de la historia que ahora está en los cines. Entonces, igual que ahora, se logró reunir un reparto con grandes nombres de la historia del cine, como Lauren Bacall, Ingrid Bergman, Sean Connery o Anthony Perkins. Albert Finney fue quien dio vida a Poirot (cuatro años después rechazó el papel de Muerte en el Nilo, cediendo el sitio a Ustinov) y en la dirección estaba Sidney Lumet. Respecto al argumento, quién no lo conoce, probablemente la novela más celebrada de la autora tras Diez negritos. De nuevo un entorno claustrofóbico, un crimen, un grupo nada cohesionado en el que nadie inspira confianza y una ingeniosa solución que sabe trazar las conexiones entre pistas diseminadas.

