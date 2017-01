Ex_Machina: de dioses, grúas y pendejas

La siguiente reseña contiene SPOILERS

La idea de que el destino de las máquinas inteligentes es rebelarse contra sus creadores humanos y, eventualmente, destruirlos, aparece ya en la vieja tradición judía del Golem y se repite una y otra vez, desde los mismos inicios de la ciencia ficción hasta el HAL de 2001, Terminator o los replicantes de Blade Runner, pasando por un sinfín de novelas que incluyen títulos tan explícitos como Robocalipsis de D. H. Wilson, o Guerra contra los robots de H. Harrison.

Nada que objetar, por otra parte. Al igual que a los vaqueros altos y rápidos de aquellas novelitas de Marcial Lafuente Estefanía, debo a los androides exterminadores muchas felices tardes de lectura allá por mi temprana adolescencia. Lo bueno del cliché, sobre todo cuando te lo presentan sin trampa ni cartón —Terminator es un excelente ejemplo—, es que uno sabe a qué atenerse.

Por otra parte, la idea de que los robots inteligentes pueden no ser malvados, sino todo lo contrario, la desarrolla magistralmente Isaac Asimov en su clásico I, robot. Los androides de Asimov y sus cerebros positrónicos gozan de inteligencias superiores a las humanas y no solo en capacidad. También son más altruistas, honestos y pacifistas. Desgraciadamente, la película de 2004, que usurpa descaradamente el título de la obra maestra del viejo profesor, lejos de reflejar estas características, prefiere repetir —supongo que por razones de taquilla— el viejo cliché del malvado Golem. Mucho más original, conmovedora y profunda, AI (Artificial Inteligence), dirigida por Spielberg en 2001 y basada en un relato de Brian Aldiss, se atreve a plantear preguntas tales como: «¿Puede un robot amar?» y si la respuesta es positiva: «¿ese amor ha sido programado o es una cualidad innata de una inteligencia compleja?». Lo interesante de reflexiones de ese tipo es que se aplican también a cierto tipo de curiosas máquinas biológicas llamadas seres humanos.

Y finalmente están los replicantes de Ridley Scott y la transformación de Roy en la maravillosa escena final de su duelo contra Rick. Roy no es ningún santo, entre otras cosas porque ha sido programado por los humanos como una máquina de matar. Pero su último acto es de pura, simple y deslumbrante generosidad. Salva a su enemigo en los últimos segundos que le quedan de vida, para compartir con él toda la belleza que ha experimentado en su breve vida y que sabe a punto de perderse —lágrimas en la lluvia, las suyas y las nuestras— y al hacerlo se redime a sí mismo, redime a Rick y nos redime a todos.

¿Hacía falta otra película más sobre inteligencia artificial? ¿No está todo dicho ya sobre el destino de las máquinas inteligentes? Lo cierto es que, a primera vista, Ex_Machina prometía. La idea de un test de Turing, en el que el encargado de realizar la entrevista se enamora como un cencerro de la entrevistada —una atractiva robot cuyo físico, a medio camino entre mujer y máquina, es lo mejor del film— sugería la posibilidad de abundar, siguiendo el ejemplo de AI, en la investigación de la naturaleza del amor: ¿Cuánto hay de físico, de programable, en ese sentimiento que ofusca y da sentido a nuestras vidas? Así que mis expectativas eran altas. Aunque había algo que me molestaba desde el principio, algo que no tenía que ver con la historia —que aún no conocía—, sino con el título.

Me explico. Ex machina refiere a Deus ex machina, una frase que suele traducirse erróneamente como «El Dios en la máquina». En realidad, la frase se usaba en el teatro griego y romano para denominar un pobre recurso narrativo que podríamos traducir literalmente por «El Dios de la grúa» —machina, del griego mekhane, significa literalmente «grúa»—, o un poco más libremente, como «El Dios que baja del cielo». La función de la divinidad en cuestión era resolver de manera artificial un argumento controvertido o engorroso. Todo escritor de ficción, en algún momento de su carrera, ha recurrido al oportuno atropello, machetazo, sarampión o rayo que parte en dos al testigo de cargo, como modernos sucedáneos del descenso de la deidad.

En otras palabras, lo que me inquietaba era el temor de que el título fuera literal y la película diera gato por liebre o Dios de la grúa —solución artificial e imposible de un mal argumento— por inteligencia artificial. Y así fue, desgraciadamente. Ni siquiera la excelente interpretación de la bella Alicia Vikander encarnando a la robótica Ava puede mitigar un guion lleno de sandeces.

Para empezar, los personajes masculinos no pueden ser más esquemáticos. El malo, Natham (Oscar Isaac), es un multimillonario genio de la informática —imagino que un trasunto de Larry Page— cuyo truco para diseñar la primera AI capaz de pasar el test de Turing es volcar en su cerebro positrónico —o de bio-gel, que viene a ser lo mismo— todo el contenido de Google. Por supuesto Natham diseña, construye y programa la línea de androides, cuyo último modelo no es otro que Ava, él solito, como cabía esperar en una película que no escatima en lugares comunes y, en consecuencia, no duda en servirnos al manido personaje del genio solitario y más o menos chiflado. En otras palabras, otra vez el doctor Frankenstein. Por su parte el bueno, Caleb (Domhnall Gleeson), es un pardillo. Buen chico, solitario, necesitado de amor; en resumen, el arquetípico nerd. Pero lo peor es que, al final, la misteriosa y atractiva Ava resulta no ser sino una fría y calculadora prostituta, que no duda en recurrir a la manipulación y a la violencia para salirse con la suya.

La trama tampoco da mucho de sí. Por poner un ejemplo, al genial Natham no se le ocurre diseñar un control remoto de emergencia para apagar a sus robots en caso de apuro y tiene que recurrir a sacudirles con un hierro cuando se le desmadran. Eso por no hablar de los irrisorios apagones que Ava provoca para intimar con Caleb, saturando la instalación eléctrica mediante el truco de «invertir la toma de potencia de sus baterías» —menudas baterías debe tener la moza para saltar los fusibles del modernísimo palacio tecnológico donde la han creado— sin que, por lo visto, a Natham se le ocurra instalar un sistema alternativo de alimentación, como es habitual en cualquier laboratorio donde no se pueda tolerar una caída imprevista de tensión.

Pero mucho más grave que los personajes caricaturescos y la trama cogida por los pelos es la mezcla de chovinismo y superficialidad New Age con que el film nos castiga. El cóctel incluye triviales menciones a Turing y otros pioneros de la inteligencia artificial y toda una exhibición de art déco —cuadros de Klimt incluidos— adornando el palacete posmoderno donde Natham diseña, maltrata, viola y en último término asesina, a sus cibernéticas muñecas de trapo. Dado cómo se las gasta su creador, no es de extrañar que Ava decida rebelarse. Otra cosa muy distinta es que, para salirse con la suya, recurra a manipular al bueno de Caleb, cuyo único pecado es estar loco por ella.

Y es justamente ahí donde la historia hace agua de manera más estrepitosa. Porque la resolución del argumento implica que Ava no es la inteligencia cálida y sensible que se nos ha mostrado en las primeras conversaciones sino una fría máquina, totalmente ajena a los sentimientos humanos, cuya única agenda es perpetuarse. Esa resolución no solo implica un imperdonable cambio de carácter en uno de los personajes principales, sino la aburrida repetición del viejo cliché que asegura que las máquinas, en última instancia, carecen de alma y por tanto no son de fiar.

Hay más. Si realmente Ava fuera tan calculadora como nos aseguran, posiblemente habría recurrido a salvar a Caleb en todo caso, para usarlo como lazarillo, intérprete, guardaespaldas y chico de los recados en un mundo que desconoce y donde no le va a ser tan fácil desenvolverse. Pero no, la moza parece demasiado ocupada gustándose a sí misma, exhibiéndose desnuda frente al espejo, para acordarse del tipo que la ha ayudado a salvar la vida y que, colado por ella como está, le supondría un aliado inestimable. Así que en última instancia, si Ava pasa de Caleb es por falta de empatía. No solo es una ingrata, sin capacidad de sentir amor o amistad —a pesar de que ha engatusado al pobre muchacho hablándole de ambas cosas— sino también una autista incapaz de apreciar las ventajas prácticas de la amistad, el amor y el juego limpio. A lo mejor Ava no cae en la cuenta simplemente porque virtudes como la honestidad, al altruismo o la sinceridad —de todas las cuales Asimov no dudó en dotar a sus robots— no están de moda en nuestra cínica sociedad.

El mensaje de la película no parece ser otro que asegurarnos que las máquinas, cuando se encarnan en chatis imponentes, además de malvadas, son unas pendejas. Quizás el mayor mérito de esta pobre lectura de un viejo clásico es la de añadir una vuelta de tuerca machista al venerable tópico.