Sapir y Whorf, Villeneuve y cómo hacer ciencia ficción

Este artículo contiene SPOILERS.

Es posible que cuando se encendieran las luces del cine después de pasar los créditos de La llegada te diera la impresión de haber asistido a una de las películas más inteligentes que ha visto 2016 —si no la más inteligente—. Por eso mismo habrás pensado que será una de las obras de ciencia ficción de los últimos años que se convertirá en un clásico, con un guion que la mayoría del tiempo nos deja boquiabiertos, por razones buenas y algunas malas también. Sea como fuere, hay un par de cosas que le pueden venir a uno a la mente mientras se enfrenta a esta película; bien «esto ya lo he leído», o bien «esto ya lo he visto». Y es que en La llegada se aúnan muchos factores por los que podríamos decir que es algo distinto de todo lo que hemos visto, pero al mismo tiempo una película que, a pesar de haberse estrenado hace unos meses, se siente como algo «viejo», o tal vez como un clásico.

«Esto ya lo he leído» porque si eres de los afortunados en conocer la obra del escritor de relatos Ted Chiang probablemente ya estabas familiarizado con la historia. «Esto ya lo he visto» o incluso «esto ya lo he oído» porque, prestando un poco de atención, en La llegada se puede rastrear la huella de diferentes obras contemporáneas, tanto pertenecientes al género como ajenas a él, en la manera en que Denis Villeneuve decide narrar la historia. Por ejemplo, esos flashbacks en los que Louise ve a su hija y le habla, e incluso la razón por la que piensa en ella tan a menudo, no pueden más que recordarnos enormemente, y quizás también gratamente, a la obra de Terrence Malick El árbol de la vida. O al escuchar «On the Nature of the Daylight» de Max Richter, esa pieza con la que la película abre y cierra dejándonos el cuerpo triste, que muchos solo podemos identificar al instante con Shutter Island de Scorsese y Leonardo DiCaprio abrazando a Michelle Williams mientras esta se deshace convertida en cenizas.

Aun con todo, La llegada es una película que merece ser vista y disfrutada, si eres afortunado, en una buena sala de cine para apreciar todos estos detalles y otros muchos deleites que nos trae el director por cuenta propia. Y es que la película se ha hecho un merecido hueco entre el público y la crítica. La interpretación de Amy Adams seguro marcará un hito en su carrera, aunque no haya sido nominada al Óscar como mejor actriz. El nombre de la cinta sí que ha aparecido en ocho categorías de los premios de la academia. Así se une quizás a otros grandes títulos que nos está regalando la ciencia ficción más reciente como Interstellar o Ex machina, y al mismo tiempo los sobrepasa, situándose como una de las películas del género con más nominaciones en los Óscar. La llegada recuerda a otras películas de contacto con extraterrestres pero de una forma diferente, huyendo de algunos de los clichés que encierran la mayoría de estas películas, y sin poder evitar toparse con muchos otros en algunos momentos.

Hasta cierto punto esto no es reprochable, Villeneuve quiso filmar algo innovador y que al mismo tiempo pueda incluirse en una atmósfera en la que los fans de la ciencia ficción más clásica se reconocen y que agradecen. Hay naves espaciales, aunque no sean circulares, metálicas y llenas de lucecitas. Hay héroes —o mejor, heroínas— aunque no haya violencia. Hay efectos especiales, pero no parecen ser lo más importante en esta película. Lo más importante de La llegada y lo que hará que pase a la historia no es toda esa parafernalia estética ni formal: lo que verdaderamente rompe los esquemas del género es su guion.

Ante la aparición de unas naves extraterrestres en doce puntos diferentes del globo terráqueo, el Gobierno busca la ayuda de Louise Banks, la lingüista más brillante de Norteamérica, para que establezca contacto con los visitantes y averigüe sus intenciones en la Tierra. A partir de ahí asistimos a una clase magistral de estilo, por parte de Villeneuve, y de lengua extraterrestre, por parte de Louise. La trama se cimenta sobre tres pilares fundamentales: primero, es una historia sobre la forma en la que el idioma con el que nos expresamos transforma o determina la manera en que racionalizamos la realidad —relativismo lingüístico o la hipótesis de Sapir-Whorf—. Es también una historia sobre la relación de una madre con su hija y, más importante aún, la relación de una mujer con sus decisiones y las consecuencias de las mismas. Pero, además, Villeneuve quería que La llegada se relacionase con el poderío de la mujer, adscribiéndose a ese movimiento feminista que está sacudiendo con fuerza el cine más actual con historias en las que una mujer no se define por su posición con respecto a un hombre.

El mérito de tan intrincada historia es, originalmente, del escritor estadounidense Ted Chiang, quien imaginó en su relato La historia de tu vida que si los humanos adquiriésemos un lenguaje en el que el tiempo no se concibiera como una línea recta y no existiese una cadena causal, sino que todo fuese principio y fin al mismo tiempo, podríamos saber lo que va a pasar a lo largo de toda nuestra vida. Deberíamos entonces elegir si cambiar algo de ella o dejarla transcurrir siguiendo el plan que para nosotros está escrito. Un planteamiento muy interesante aunque la hipótesis de Sapir-Whorf se considere hoy día refutada en su forma más radical.

Sin embargo, es una idea que desde su formulación hasta nuestros días sigue despertando interés, y la relación entre pensamiento, lenguaje y realidad ha tenido su hueco en las obras de algunos personajes populares. Entre ellos quizás el que más la ha desarrollado sea el novelista William S. Burroughs, que ofrece una lectura más radical y combativa afirmando que el lenguaje es un virus que aliena al ser humano con sus reglas gramaticales y sintácticas. Esta idea también le viene a uno a la mente cuando lee en la obra de George Orwell 1984 aquel pasaje en que el Partido está renovando el diccionario de la neolengua y va a eliminar algunos significados de la palabra «libertad», o cuando Aldous Huxley dice en Las puertas de la percepción que «la mayoría de las personas solo llegan a conocer, la mayor parte del tiempo, lo que pasa por la válvula reductora y está consagrado como genuinamente real por el lenguaje del lugar».

Partiendo de una idea tan compleja y novedosa es normal que La llegada resulte ser una película llamativa y que destaque entre otras cintas del mismo género. El tema principal aquí no es la llegada de extraterrestres a la Tierra en sí, sino el problema de la comunicación con una especie de la que no se conoce absolutamente nada. La protagonista es, pues, la comunicación racional y voluntaria, o lo que Steven M. Greer llamó «la quinta fase» en un encuentro extraterrestre. Vimos algo parecido en Contact, donde Jodie Foster consigue desentrañar un mensaje emitido por una civilización extraterrestre en el que se indica cómo construir una máquina para llegar hasta ellos. La diferencia aquí es clara, en Contact se da por hecho que los humanos podrían entender esas instrucciones de naturaleza ingenieril, mientras que en La llegada se pone de manifiesto la imposibilidad que tendríamos para comunicarnos con una raza extraterrestre sin antes emplear años de investigación con este fin. Un problema con poco desarrollo en el que Chiang quiso poner el acento de su relato La historia de tu vida.

Sin embargo, el contenido de la película está ligeramente cambiado si lo comparamos con el relato original, debido principalmente al trabajo de Eric Heisserer, quien adaptó la mayoría de la historia. No solo incluye bastante dramatismo, con claros ejemplos como los cambios en la historia de la hija de Louise, la tensión geopolítica como coprotagonista, o la alusión a un «arma» o un «regalo» que los heptápodos le hacen a la humanidad. Los relatos de Chiang podríamos decir que se caracterizan por unos desenlaces un tanto bruscos que, si bien funcionan para un relato, ciertamente no tendrían la misma efectividad en la gran pantalla, y de esto se dieron cuenta tanto Heisserer como Villeneuve. De hecho, uno de los grandes cambios con respecto a la historia original es el final de la película, un halago a su personaje femenino que da muestras de heroicidad frente al ejército y a las potencias extranjeras para defender a sus amigos de siete patas. A este respecto, y habiendo mencionado que nos recuerda a Contact, también hay que subrayar una diferencia principal: si bien las dos películas están protagonizadas por féminas especialistas en su campo, en el caso de La llegada vemos a una mujer respetadísima, capaz de manipular a los hombres de su entorno, mientras que en Contact la doctora Eleanor Arroway es ninguneada constantemente por altos cargos y la validez de sus estudios y descubrimientos es puesta en entredicho hasta el hartazgo. Esta visión de Louise como una mujer fuerte, heroica y hasta cierto punto controladora es uno de esos añadidos de Villeneuve, su toque feminista.

Algunos cambios, por esta razón, los podemos comprender. Hay otros que deben ser más bien fruto del imaginario del director en cuanto al género se refiere. Influenciado en su juventud por los cómics de Moebius, Enki Bilal y Jean-Claude Mézières, en La llegada podemos encontrar también rastros de algunas muestras de cine contemporáneo o de obras que han encumbrado la ciencia ficción. Sin ir más lejos, su nombre en inglés —Arrival— ya se parece bastante al de la película, también sobre extraterrestres, The Arrival estrenada en 1996.

Para empezar, en el relato la forma en que la lingüista y los heptápodos se comunican es por medio de unos espejos muy grandes escondidos bajo tiendas militares. Sin embargo, Villeneuve nos presenta unas naves negras, alargadas como monolitos que flotan en el aire. Un monolito negro que viene a ofrecernos una visión superior, una evolución de la especie humana. ¿A alguien le recuerda a algo? Pues si no bastaba con la sospecha, Villeneuve nos da alguna pista más. Un plano contrapicado en el que vemos el negro monolito desde abajo y, arriba, el cielo. ¿Una música que podría recordarnos a un enjambre de insectos o a un coro? Es bastante tentador pensar que Villeneuve quiso hacer a su manera un tributo a 2001: Una odisea del espacio.

Ya hemos hablado además de su relación con la obra de Terrence Malick El árbol de la vida, donde una familia revisita su pasado y la trágica muerte de uno de los hijos, que les marca para el resto de sus vidas. Compuesta mayoritariamente por flashbacks y otras muchas escenas de una belleza digna de lo que ya entendemos por una película de Malick, la forma en la que Villeneuve se acerca a esos recuerdos de Louise nos trae a la memoria esta otra obra de 2011. Flashbacks del pasado que vienen y van, una madre que habla con su hijo fallecido mientras las imágenes de niños jugando se suceden.

También hemos mencionado sus similitudes con Contact de Zemeckis. No se puede negar que hasta cierto punto la historia de Chiang se relaciona con esta película, pero la visión de Villeneuve fue más allá y tomó algunos elementos que parecen sacados directamente de la película. Por ejemplo, en La historia de tu vida jamás se mencionó un intercambio masivo de información en forma de una especie de mapa conceptual saturado de esa escritura extraterrestre que tiene que ser descifrado por los lingüistas y que en última instancia compone el elemento principal del desenlace de la película. Un documento que recuerda mucho al que recibe la doctora Arroway en Contact y gracias al cual el Gobierno es capaz de construir la máquina con la que viajar en el espacio-tiempo hasta el planeta de los amigos extraterrestres, y que también compondrá finalmente el peso del desenlace de esta película.

El caos que se vive en todo el mundo una vez los extraterrestres aparcan sus naves en los cielos es también un añadido del guion. Se puede entender que, al aparecer seres de otro mundo, cunda el pánico entre los ciudadanos, pero como nada de esto aparece en el libro, este pequeño cambio no puede más que recordarnos a la historia de La guerra de los mundos —mejor en su versión de 1953—.

Por otro lado, en el relato original nunca se puso el acento en la militarización de las operaciones, si bien se centró más en el intercambio de información y, en concreto, en muchos aspectos teóricos, lingüísticos y científicos. Una densidad típica del estilo del escritor estadounidense, entregado a los mundos de la ficción y del software a partes iguales. Sin embargo, en La llegada toda la narrativa y el ritmo están soportados por la acción del ejército y las tensiones geopolíticas, prestando especial atención a la evolución de los acontecimientos que se suceden en paralelo en otros países. Todo el tema militar y referente a la colaboración —o la ausencia de la misma— recuerda y mucho a Encuentros en la tercera fase, otro hito del género, rodada por Steven Spielberg en 1977. Además aquí volvemos a ver un intento de comunicación del Gobierno con los extraterrestres, esta vez utilizando solamente una sucesión de cinco notas musicales.

Sin duda, La llegada es una obra innovadora en el género, que plantea una perspectiva muy diferente a lo que hemos visto hasta ahora, aunque nos ofrece un espacio común, un reducto al que agarrarnos para encontrarnos en terreno familiar a la vez que descubrimos algo totalmente insólito. Una obra inteligente, sacada del relato de un escritor muy inteligente, que nos abre el pensamiento a nuevos horizontes en cuanto a los contactos con seres de otro mundo. No se reduce a la preocupación de si destruirán o no a la raza humana, sino más bien a cuáles serían en general las consecuencias de interactuar con seres cuya inteligencia se puede comparar con la nuestra pero que funciona de forma totalmente diferente. Y para contarnos esto, toma pequeños retazos del imaginario que es el cine contemporáneo, que nos aseguran que estamos en campo conocido. Una forma de utilizar ese lenguaje que es el cine, que se crea y configura en relación con otras obras, y del que cada uno toma sus referentes para formar su propio dialecto cinematográfico.

Entonces, quizás sea lícito pensar que, a su manera, Villeneuve sufrió también de ese fenómeno que Sapir y Whorf llamaron relativismo lingüístico. Si hablásemos del relato La historia de tu vida como un estímulo real, y de La llegada como la interpretación que de este hizo Villeneuve, podríamos concluir que su lenguaje cinematográfico, adquirido en este caso tanto de obras y directores importantes como de lo más destacado en el género, configura la manera en la que el director piensa el cine de ciencia ficción. Un imaginario o lenguaje propio por el cual la visión de cada director es única, y en este caso la de Villeneuve nos ha dejado una obra genial que para los amantes del género será una maravilla como de otro planeta, para los que odian el cine lento, una tortura deliciosa, y para los demás, una rara avis.